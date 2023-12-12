Нашому організмові потрібен магній: чому він зменшує тривогу і покращує сон

Магній є незамінним макроелементом в організмі людини. Він регулює роботу головного мозку, ефективний в боротьбі з мігренню та головним болем. Окрім того, він містить ще ряд позитивного впливу на наше здоров’я, про який варто знати.

В інстаграмі клініки дієтології Наталії Самойленко вирішили детальніше розповісти про користь магнію. Магній – це мінерал, який наш організм не виробляє, тому ми повинні отримувати його з певних продуктів.

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Найбільше магнію є у шпинаті, насінні гарбуза, фруктах (банах, авокадо, сливах), темному шоколаді(70-85% какао), насінні чіа, квасолі та мигдалю.

Та попри те, що магній міститься в різноманітних продуктах харчування, у раціоні більшості людей цей макроелемент в дефіциті. Добавки магнію можуть мати позитивний вплив на ваш організм. Але важливо його вживати лише тоді, якщо їх призначить лікар за потреби.

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Магній може сприяти здоровому регулюванню цукру в крові. Він також необхідний для метаболізму вуглеводів і секреції інсуліну. Якщо у вас недостатньо магнію, то ви можете помітити вашу нездатність справлятися зі стресом.

Ви могли й не знати, але наші кістки містять до 60% від загального запасу магнію в організмі. Цей макроелемент здатен підтримувати здоровий рівень артеріального тиску. Магній сприяє вивільненню молекули оксид азоту, яка допомагає розслабити кровоносні судини.

Для тих, хто має проблеми зі сном магній стане особливо корисним, адже сприятиме покращенню сну.

Магній зв’язується з рецепторами центральної нервової системи та активує один із основних нейромедіаторів, відповідальних за регуляцію сну,

– йдеться в інстаграм-дописі.

Клініка дієтології Наталії Самойленко також зауважила, що існує кілька форм магнію. Важливо знати, що деякі форми, такі як цитрат магнію, гліцинат магнію, ацетилтаурат магнію та малат магнію краще засвоюються організмом порівняно з іншими формами, такими як оксид магнію та сульфат магнію.