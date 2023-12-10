Незалежно від того, чи ви відвідуєте місцевий ярмарок чи готуєте глінтвейн вдома, це один з головних святкових напоїв. І, виявляється, він може не тільки зігріти вас, але й принести деякі переваги для здоров'я. Про те, чим корисний гарячий глінтвейн, розповіла лікарка Дебора Лі.

Цікаво Названо один сніданок, який чудово впливає на здоров’я очей: його полюблять всі

Чим корисний глінтвейн

Звісно, якщо вживати будь-який алкоголь у надто великих кількостях, це не вплине добре на ваше здоров'я. Втім, якщо пити глінтвейн нечасто, він і справді може принести певну користь серцево-судинному здоров'ю.

Вам вже, певно, доводилося чути, що вживання червоного вина може вплинути на рівень холестерину: зменшити "поганий" холестерин та збільшити рівень "хорошого". Та у European Journal of Clinical Nutrition опублікували дослідження, яке може підтвердити це. Споживання червоного вина жінками у помірних кількостях може призвести до підвищення хорошого холестерину на 11 – 16%.



Глінтвейн може допомогти зменшити рівень холестерину / Фото Pexels

Втім, не варто сподіватися на те, що глінтвейн допоможе знизити високий рівень холестерину – конкретних доказів цього поки що не існує. Попри те, що деякі дослідження вже показали, що червоне вино може надати переваги, вони пов'язані з вмістом алкоголю, а не конкретними інгредієнтами, що містяться у напої.

Зважайте й на те, що у червоному вині також містяться і антиоксиданти та поліфенольні сполуки, які також позитивно впливають на здоров'я серця. А спеції, які використовують для приготування напою, можуть покращити рівень вашого артеріального тиску.

Наприклад, у гвоздиці, яку майже завжди використовують у напої, міститься багато антиоксидантів, які мають протизапальні властивості, а бадьян може мати позитивний вплив на регуляцію артеріального тиску.