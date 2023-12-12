Нашему организму нужен магний: почему он уменьшает тревогу и улучшает сон

Магний является незаменимым макроэлементом в организме человека. Он регулирует работу головного мозга, эффективен в борьбе с мигренью и головными болями. Кроме того, он содержит еще ряд положительного влияния на наше здоровье, о котором следует знать.

В инстаграмме клиники диетологии Натальи Самойленко решили поподробнее рассказать о пользе магния. Магний – это минерал, который наш организм не производит, поэтому мы должны получать его из определенных продуктов.

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Больше всего магния есть в шпинате, семенах тыквы, фруктах (банах, авокадо, сливах), темном шоколаде (70-85% какао), семинах чиа, фасоли и миндалю.

Но, несмотря на то, что магний содержится в различных продуктах питания, в рационе большинства людей этот макроэлемент в дефиците. Добавки магния могут оказать положительное влияние на ваш организм. Но важно его употреблять только тогда, когда их назначит врач при необходимости.

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Магний может способствовать здоровому регулированию сахара в крови. Он также необходим для метаболизма углеводов и секреции инсулина. Если у вас недостаточно магния, то вы можете заметить вашу неспособность справляться со стрессом.

Вы могли и не знать, но наши кости содержат до 60% общего запаса магния в организме. Этот макроэлемент способен поддерживать здоровый уровень артериального давления. Магний способствует высвобождению молекулы оксида азота, которая помогает расслабить кровеносные сосуды.

Для тех, кто испытывает проблемы со сном магний станет особенно полезным, ведь будет способствовать улучшению сна.

Магний связывается с рецепторами центральной нервной системы и активирует один из основных нейромедиаторов, ответственных за регуляцию сна,

– говорится в инстаграмм-посте.

Клиника диетологии Натальи Самойленко также заметила, что существует несколько форм магния. Важно знать, что некоторые формы, такие как цитрат магния, глицинат магния, ацетилтаурат и малат магния лучше усваиваются организмом по сравнению с другими формами, такими как оксид магния и сульфат магния.