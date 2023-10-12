Про користь персиків розповіла Аліна Петре – зареєстрований дієтолог, який спеціалізується на спортивному харчуванні та рослинній дієті.

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Містить антиоксиданти

Персики містять в собі дуже багато вітамінів, мінералів та корисних рослинних сполук. Також вони багаті антиоксидантами – рослинними сполуками, які допомагають захистити тіло від старіння та хвороб.

Сприяють травленню

Персики можуть сприяти здоровому травленню. Розчинна клітковина, яка міститься в персиках, забезпечує їжу для корисних бактерій у вашому кишечнику.

Ці бактерії виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, такі як ацетат, пропіонат і бутират, які живлять клітини вашого кишечника.



Персики є дуже корисними для людини / Фото Pexels

Покращують здоров’я серця

Регулярне вживання персиків може сприяти здоров’ю серця. Вони допомагають знизити високий кров’яний тиск і рівень холестерину. Дослідження показали, що персики можуть знижувати загальний і "поганий" рівень холестерину, а також артеріальний тиск.

Захищають шкіру

Дослідження показали, що персики містять в собі сполуки, які можуть покращити здатність шкіри утримувати вологу і покращувати текстуру шкіри.

Запобігає певним видам раку

Шкірка та м’якоть персиків багата каротиноїдами та кавовою кислотою - двома типами антиоксидантів, які мають протиракові властивості. Ці фрукти також багаті поліфенолами – категорією антиоксидантів, які зменшують ріст та розповсюдження ракових клітин.

Поліфеноли персика також можуть вбивати ракові клітини, не завдаючи шкоди здоровим. Людині треба вживати 2-3 персики в день, щоб отримати необхідну дозу поліфенолів.

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Можуть зменшити симптоми алергії

Персики можуть зменшити симптоми алергії. Наше тіло піддається впливу алергену, виділяє гістамін або хімічні речовини, які виробляє імунна система, щоб допомогти позбавити ваше тіло від алергену.

Гістамін є частиною захисної системи вашого організму і викликає такі симптоми алергії, як чхання, свербіж або кашель.

Дослідження показують, що персики можуть зменшити симптоми алергії, запобігаючи вивільненню гістаміну в кров.