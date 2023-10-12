О пользе персиков рассказала Алина Петре – зарегистрированный диетолог, специализирующийся на спортивном питании и растительной диете.

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Содержит антиоксиданты

Персики содержат большое количество витаминов, минералов и полезных растительных соединений. Также они богаты антиоксидантами – растительными соединениями, помогающими защитить тело от старения и болезней.

Способствуют пищеварению

Персики могут способствовать здоровому пищеварению. Растворимая клетчатка, содержащаяся в персиках, обеспечивает еду для полезных бактерий в вашем кишечнике.

Эти бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты, такие как ацетат, пропионат и бутират, питающие клетки вашего кишечника.



Персики очень полезны для человека / Фото Pexels

Улучшают здоровье сердца

Регулярное употребление персиков может способствовать здоровью сердца. Они помогают снизить высокое кровяное давление и уровень холестерина. Исследования показали, что персики могут снижать общий и "плохой" уровень холестерина, а также АД.

Защищают кожу

Исследование показали, что персики включают в себя соединения, которые могут улучшить способность кожи удерживать влагу и улучшать текстуру кожи.

Предотвращает определенные виды рака

Кожица и мякоть персиков богата каротиноидами и кофейной кислотой – двумя типами антиоксидантов, обладающих противораковыми свойствами. Эти фрукты также богаты полифенолами – категорией антиоксидантов, которые уменьшают рост и распространение раковых клеток.

Полифенолы персика также могут убивать раковые клетки, не причиняя вреда здоровым. Человеку нужно употреблять 2-3 персика в день, чтобы получить необходимую дозу полифенолов.

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Могут снизить симптомы аллергии.

Персики могут снизить симптомы аллергии. Наше тело подвергается воздействию аллергена, выделяет гистамин или химические вещества, производимые иммунной системой, чтобы помочь избавить ваше тело от аллергена.

Гистамин является частью защитной системы вашего организма и вызывает такие симптомы аллергии, как чихание, зуд или кашель.

Исследование показывают, что персики могут уменьшить симптомы аллергии, предотвращая высвобождение гистамина в кровь.