Кукурудза є найпопулярнішим злаком у світі. Вона насичена вітамінами B, Е, А, РР, які є дуже корисними для жінок. Також кукурудза позитивно впливає на стан волосся й шкіри та навіть допомагає впоратися з депресією.

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Кукурудза містить вуглеводи, клітковину, білок та багато вітамінів і мінералів. Все це змінюється залежно від типу кукурудзи.

До прикладу, попкорн багатий мінералами, тоді як солодка кукурудза містить більше вітамінів. Про корисні властивості розповів науковець з питань харчування Атлі Арнарсон.

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Попкорн

Улюблена всіма нами закуска, яку ми не можемо оминути в кінотеатрах може похвалитися кількома вітамінами та мінералами.

Фосфор є мінералом, який відіграє важливу роль у зростанні та підтримці тканин організму.

Магній, який міститься в кукурудзі є доволі важливим для людини. Низький рівень цього важливого мінералу може збільшити ризик розвитку багатьох хронічних захворювань, таких як хвороби серця.

Мідь – антиоксидантний мікроелемент, який також є важливим. Його недостатнє споживання може погано вплинути на здоров’я серця.



Попкорн має корисні властивості / Фото Pexels

Солодка кукурудза

Пантотенова кислота, яка називається вітаміном B5, міститься в кукурудзі. Втім варто зазначити, що вона є в багатьої інших продуктах, тож у нас майже немає недостатку цього вітаміну.

Фолієва кислота відома як вітамін B9 є важливою поживною речовиною, особливо важливою під час вагітності.

Вітамін B6 важливий для нашого організму, адже позитивно впливає на багато важливих функцій.

Калій – це важлива поживна речовина, яка контролює артеріальний тиск та може покращити здоров’я серця.



Солодка кукурудза має корисні властивості / Фото Pexels