Про користь від насіння льону розповіла зіркова дієтологиня Світлана Фус, яка понад 30 років працює лікарем у сфері дієтології.

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За її словами, насіння льону багате на фітоестрогени – фенольні сполуки з антиоксидантною активністю, які захищають жіночий організм від новоутворень і допомагають полегшити прояви клімаксу і дискомфорту, пов'язаного з менопаузою.

Також насіння льону можна назвати природним статином, оскільки воно сприяє нормалізації рівня холестерину. У цих маленьких насінинках у великій кількості знаходяться омега-3 жирні кислоти.

Напевно ви багато чули про користь поліненасичених жирних кислот, а саме омега-3 і знаєте, що їх в нашому раціоні недостатньо. Вони відносяться до розряду "незамінних", бо не виробляються в організмі, а повинні надходити з їжею в достатній кількості,

– зазначила дієтологиня Світлана Фус.

Вона додала, що омега-3 жирні кислоти потрібні нашому організмові для будівництва клітинних мембран. Вони зменшують в'язкість крові, підвищують еластичність судин, покращують травлення, знижують ризик розвитку цукрового діабету і ожиріння.

Скільки вживати насіння льону в день?

Дієтологиня радить їсти не більше 1-2 столових ложок в день, тобто 10-20 грамів насіння. Їх треба вживати помірно, адже насіння льону містить велику кількість клітковини, яка у надлишку викличе дискомфорт у кишечнику та проносну дію.

Як використовувати лляне насіння?

Його часто застосовують при лікуванні гастриту і виразкової хвороби, як обволікаючий засіб, що створює захисний шар на внутрішній поверхні шлунка, що оберігає його від впливу травних соків. Для цього необхідно насіння льону залити окропом і настояти. Виходить приємний на смак густий кисіль,

– розповіла Світлана Фус.

Лікарка також каже, що насіння можна додавати в салати, каші та кисломолочні напої. Зверніть увагу на те, що цілі насінинки не перетравлюються в нашому організмові повністю, тому його краще подрібнити в кавомолці.

Кому може зашкодити насіння льону?

Насіння льону не можна давати дітям до 3 років. З обережністю варто вживати тим, хто має камінці в жовчному міхурі. Жінкам, у яких ендометрит, фіброміома матки чи полікістоз яєчників його не можна вживати через фітоестрогени. Також з насінням льону мають бути обережні вагітні жінки та ті, хто годують грудьми.