Насіння льону дуже корисне, пише 24 Канал. Вони добре очищають кишківник та дарують відчуття ситості.
Цікаво Їжте більше імбиру: ви й не здогадуєтесь, який він корисний
Також насіння льону сприяє нормалізації рівня холестерину. Насіння льону багате омегою-3 жирними кислотами. Його використовують для лікування різних захворювань травної системи та багатьох інших недуг.
Фахівці навіть радять включати насіння льону в свій раціон, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги. Насіння льону допомагає очистити кишечник від шлаків. Багато хто навіть лікує закрепи настоями з льону, оскільки вони збільшують моторику кишечника.
Основні корисні властивості льону
- зменшує кількість шкідливого холестерину;
- перешкоджає росту ракових пухлин;
- зміцнює імунітет;
- знімає запалення в шлунку;
- полегшує симптоми застуди;
- сприяє загоєнню ран;
- нормалізує серцебиття і тиск;
- усуває набряки;
- використовується при лікуванні кон’юнктивіту.
Користь насіння льону для жінок
Насіння багате на фітоестрогени – сполуки з антиоксидантною активністю, які допомагають жінкам полегшити прояви клімаксу й дискомфорту, який пов’язаний з менопаузою. Також насіння льону зміцнює нігті та волосся та усуває запальні процеси органів сечостатевої системи.
Насіння льону корисне для нашого організму / Фото з iStock
Користь насіння льону для чоловіків
Насіння льону відновлює потенцію у чоловіків, нормалізує функцію передміхурової залози, підвищує вироблення чоловічих гормонів та зміцнює м’язи.
Скільки можна вживати насіння льону на день
Рекомендовано вживати не більше 1-2 столових ложок, тобто 10-20 грамів насіння. Більшу дозу не варто вживати, оскільки вона лише нашкодить вашому організмові. Великий вміст клітковини викличе дискомфорт у кишківнику і проносну дію.