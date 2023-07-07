Насіння льону дуже корисне, пише 24 Канал. Вони добре очищають кишківник та дарують відчуття ситості.

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Також насіння льону сприяє нормалізації рівня холестерину. Насіння льону багате омегою-3 жирними кислотами. Його використовують для лікування різних захворювань травної системи та багатьох інших недуг.

Фахівці навіть радять включати насіння льону в свій раціон, якщо ви хочете позбутися зайвої ваги. Насіння льону допомагає очистити кишечник від шлаків. Багато хто навіть лікує закрепи настоями з льону, оскільки вони збільшують моторику кишечника.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель

Основні корисні властивості льону

зменшує кількість шкідливого холестерину;

перешкоджає росту ракових пухлин;

зміцнює імунітет;

знімає запалення в шлунку;

полегшує симптоми застуди;

сприяє загоєнню ран;

нормалізує серцебиття і тиск;

усуває набряки;

використовується при лікуванні кон’юнктивіту.

Користь насіння льону для жінок

Насіння багате на фітоестрогени – сполуки з антиоксидантною активністю, які допомагають жінкам полегшити прояви клімаксу й дискомфорту, який пов’язаний з менопаузою. Також насіння льону зміцнює нігті та волосся та усуває запальні процеси органів сечостатевої системи.



Насіння льону корисне для нашого організму / Фото з iStock

Користь насіння льону для чоловіків

Насіння льону відновлює потенцію у чоловіків, нормалізує функцію передміхурової залози, підвищує вироблення чоловічих гормонів та зміцнює м’язи.

Скільки можна вживати насіння льону на день

Рекомендовано вживати не більше 1-2 столових ложок, тобто 10-20 грамів насіння. Більшу дозу не варто вживати, оскільки вона лише нашкодить вашому організмові. Великий вміст клітковини викличе дискомфорт у кишківнику і проносну дію.