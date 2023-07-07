Семена льна очень полезны, пишет 24 Канал. Они хорошо очищают кишечник и дарят ощущение сытости.

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Также семена льна способствуют нормализации уровня холестерина. Семена льна богаты омегой-3 жирными кислотами. Его используют для лечения различных заболеваний пищеварительной системы и многих других недугов.

Специалисты даже советуют включать семена льна в свой рацион, если вы хотите избавиться от лишнего веса. Семена льна помогают очистить кишечник от шлаков. Многие даже лечат запоры настоями из льна, поскольку они увеличивают моторику кишечника.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель

Основные полезные свойства льна

уменьшает количество вредного холестерина;

препятствует росту раковых опухолей;

укрепляет иммунитет;

снимает воспаление в желудке;

облегчает симптомы простуды;

способствует заживлению ран;

нормализует сердцебиение и давление;

устраняет отеки;

используется при лечении конъюнктивита.

Польза семян льна для женщин

Семена богаты фитоэстрогенными соединениями с антиоксидантной активностью, которые помогают женщинам облегчить проявления климакса и дискомфорта, связанного с менопаузой. Также семена льна укрепляют ногти и волосы и устраняют воспалительные процессы органов мочеполовой системы.



Семена льна полезны для нашего организма / Фото с iStock

Польза семян льна для мужчин

Семена льна восстанавливают потенцию у мужчин, нормализуют функцию предстательной железы, повышают выработку мужских гормонов и укрепляют мышцы.

Сколько можно употреблять семена льна в день

Рекомендуется употреблять не более 1-2 столовых ложек, то есть 10-20 г семян. Большую дозу не следует употреблять, поскольку она лишь навредит вашему организму. Большое содержание клетчатки вызовет дискомфорт в кишечнике и слабительное действие.