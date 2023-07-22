Вівсянка може знизити рівень холестерину. Цільні зерна вівсянки багаті клітковиною, яка допомагає зберегти відчуття ситості між прийомами їжі та регулює рівень цукру в крові. Також вівсянка має низький глікемічний індекс.

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Вівсяна каша багата вітамінами та необхідними мінералами, такими як марганець, фосфор, магній, залізо, цинк і фолієва кислота.

Сприяє зниженню ваги

Як показує дослідження, додавання вівсянки у свій раціон допомагає збільшити почуття ситості та ідеально підходить для тих, хто хоче схуднути.

Клітковина, яка міститься у вівсянці, швидше насичує наш організм. Це допомагає запобігти переїданню, а також знижує щоденне споживання калорій, що призводить до зниження ваги.

Однак не варто вживати вівсяні пластівці швидкого приготування, оскільки вони містять цукор та консерванти.

Знижує рівень холестерину

Високий рівень холестерину є значним фактором ризику серцевих захворювань, але регулярне вживання вівсянки може допомогти покращити його рівень.

Ця ситна їжа для сніданку може похвалитися особливим типом клітковини, відомої як бета-глюкан, яка збільшує виведення багатої холестерином жовчі з організму. Це може допомогти знизити рівень холестерину на 15%.

Розчинна клітковина також уповільнює травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові.



Корисні властивості вівсянки / Фото з Allrecipes

Регулює рівень цукру в крові

Оскільки вівсянка повільно перетравлюється, вона допомагає регулювати рівень цукру на крові. Це корисно для людей з діабетом, але також корисно всім, хто стежить за своєю вагою.

Високий вміст клітковини у вівсянці уповільнює травлення та сприяє повільному та стійкому виділенню глюкози в кров.

Багата антиоксидантами

Вівсянка багата антиоксидантами: фітиновою кислотою, вітаміном Е, фенольними сполуками та авенантрамідами, які борються із запаленням та покращують кровотік.

Покращує роботу кишечника

Клітковина є ключовим компонентом здорової травної системи. Той факт, що він проходить через кишечник неперетравленим, означає, що він збільшує обсяг випорожнень, що запобігає запорам і сприяє його регулярності.



Корисні властивості вівсянки / Фото з Pexels

Знижує артеріальний тиск

Підвищений кров'яний тиск значно збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту.

Доведено, що антиоксиданти у вівсянці збільшують вироблення оксиду азоту, який розширює та розслаблює кровоносні судини, викликаючи спад артеріального тиску.

Якщо у вас є проблеми із вживанням достатньої кількості клітковини, спробуйте додати до свого раціону більше цільнозернових продуктів, наприклад, вівсянку на сніданок.

Знижує ризик раку товстої кишки

Вівсянка бореться з раком товстої кишки, оскільки містить авенантраміди (тип антиоксиданту), який допомагає сповільнити клітинні мутації.

Вчені провели дослідження, в якому люди щодня вживали вівсянку впродовж трьох місяців. Через 30 днів пухлина значно зменшилася в розмірі.

Вівсянка багата вітаміном Е, міддю, селеном та цинком, які є антиканцерогенними сполуками.

Згідно з дослідженнями, високий вміст клітковини в цільних зернах вівсянки може допомогти знизити резистентність до інсуліну, яка є однією з причин розвитку раку товстої кишки.

Покращує імунну систему

Бета-глюкан у вівсянці стимулює роботу лейкоцитів, що допомагає боротися з інфекціями в організмі, тим самим зміцнюючи імунну систему.

Він також посилює активність інших імунних клітин, таких як нейтрофіли, макрофаги та природні клітини-кілери, які допомагають позбутися паразитів, бактерій, вірусів та грибків.

Селен та цинк у вівсянці також допомагають боротися з інфекціями. Крім того, сполуки у вівсянці зв'язуються з бактеріями, грибками та вірусами, сприяючи підвищенню імунітету.



Корисні властивості вівсянки / Фото з The Pioneer Woman

Сприяє кращому сну

Більшість людей звикли їсти вівсянку вранці, але тарілка каші ввечері може допомогти краще заснути.

Вівсянка містить триптофан, амінокислоту, яку організм використовує для вироблення мелатоніну, гормону сну, який регулює цикл сну. Крім того, вівсянка містить магній та кальцій, які сприяють гарному сну.

Згідно з одним гарвардським дослідженням, люди, які їли вівсянку не менше трьох разів на тиждень, на 20% рідше повідомляли про неспокійну ніч, ніж ті, хто майже ніколи її не їв.

Інше дослідження показало, що вживання вівсянки або цільнозернових пластівців на сніданок було пов'язане з нижчими шансами безсоння серед дорослих.