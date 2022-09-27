Гроші на вітер: коли креми з гіалуроновою кислотою не працюють

Мрієте позбутись надокучливих зморшків на обличчі та повернути здоровий свіжий вигляд шкірі? Інколи жінки готові викласти чималу суму на суперкреми з гіалуроновою кислотою. Але чи варті вони тих грошей?

Від таких засобів багато хто чекає чудодійного ефекту, а в результаті отримує розчарування. Все це через неправильний вибір та спосіб користування. У нашому матеріалі розповідаємо, як це змінити.

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Чи працюють креми з гіалуроновою кислотою

Перш за все, варто розібратися, що ж таке гіалуронова кислота. Це рідина, яка є в наших суглобах, кістках, нервовій тканині, біологічних рідинах та шкірі, там міститься половина загальної кількості всього тіла.

Чому всі так намагаються відновити її баланс, наче вона саме та чарівна паличка, від якої ми перестаємо старіти? Це пов'язано з тим, що кількість рідини у шкірі знижується після 25 років, а до 40 років її рівень може впасти у 10 разів. Це й часто стає підґрунтям для появи сухості та зморшок.

Що входить до складу косметичних засобів

У доглядових засобах є два види гіалуронової кислоти: високомолекулярна та низькомолекулярна, яка також має назву гіалуронат натрію. Перший варіант не здатен проникнути дальше рогового і верхнього шару епідермісу через великі молекули.



Користь кремів з гіалуроновою кислотою / Фото Pexels

З низькомолекулярною кислотою все трохи простіше: молекули більш дрібні, тож здатні проникати глибше і стимулювати фібробласти, які продукують власну гіалуронову кислоту. Високомолекулярна гіалуронова кислота дешевша, а отже її частіше можна зустріти у засобах для догляду. Часто її міксують з дорожчим відповідником кращої дії.

Як працюють засоби для догляду

Якщо у складі лише бюджетний представник гіалуронової кислоти, ваша шкіра стане здоровою та гладкою лише поверхово, для довготривалого ефекту цього не достатньо. Ба більше, після вечірнього вмивання шкіра буде такою ж сухою, як до нанесення "чудодійного крему".

Щоправда, нівелювати ефективність таких кремів не варто, адже засіб все ж буде утворювати захисний шар-плівку на шкірі, тож захистить від агресивного впливу температур та інших зовнішніх факторів. Креми з низькомолекулярною гіалуроновою кислотою обійдуться куди дорожче. Тут варто зазначити, що чекати моментального ефекту не варто, але для утворення власної рідини потрібен час.



Як працюють креми з гіалуроновою кислотою / Фото Pexels

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Як правильно наносити креми

Щоб активні компоненти проникли глибше у шкіру, її потрібно якісно очистити: вмийте обличчя водою, використайте тонізувальний засіб, а тоді сміливо наносьте омолоджувальний крем. У холодну пору крему варто дати час добре проникнути у шкіру. Перед виходом з дому краще не наносити засіб, адже він притягує воду, тож при низьких температурах може призвести до появи тріщин.