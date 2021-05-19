Магній для міцного сну: як застосовувати, щоб досягти бажаного ефекту

19 травня 2021 , 17:48
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Джерело:

Insider

Щонайменше третина населення отримує менш як 7 – 9 годин сну впродовж ночі. Існує багато способів поліпшити якість сну, і деякі дослідження вважають, що один із найефективніших – додати в свій раціон більше продуктів, які містять магній.

Однак лікарі попереджають: якщо у вас немає дефіциту магнію, збільшення його кількості в вашому раціоні навряд чи покращить сон. Перш ніж експериментувати з добавками – отримайте більше інформації про елемент та проконсультуйтеся з експертами.

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Ось що вам потрібно знати про те, як магній впливає на сон.

Чому магній корисний для сну 


Дослідження виявили, що 500 міліграмів магнію зміцнюють сон / Фото Unsplash

Магній відіграє важливу роль у регуляції роботи м’язів та нервів, через це дослідження показують, що він допомагає виспатися. У 2021 році вчені встановили, що учасники віком від 65 років, які приймали по 500 міліграмів магнію щодня протягом 8 тижнів, спали довше і майже не прокидались посеред ночі у порівнянні з групою, яка приймала плацебо.

Магній також допомагає знизити рівень тривожності, що негативно відбивається на якості сну. Добавка регулює нейромедіатори, зокрема серотонін, допомагає розслабити тіло і зняти напругу.

Дефіцит магнію може спричинити симптоми, що порушують сон. Серед них:

  • судоми м’язів;
  • посмикування кінцівок;
  • нерегулярне серцебиття;
  • підвищений артеріальний тиск.
Чоловікам у віці від 19 до 30 років потрібно 400 міліграмів магнію на день; жінкам тієї ж вікової групи – 310 міліграмів на день. Якщо ви підозрюєте, що маєте дефіцит магнію, поговоріть зі своїм лікарем.

Як приймати магній для сну


Не вживайте понад 350 міліграмів магнію / Фото Unsplash

Ви можете збільшити споживання магнію, вживаючи більше продуктів з вмістом цього елемента:

  • Гарбузове насіння. В одній чашці міститься близько 168 міліграмів магнію, що становить половину від рекомендованої денної норми.
  • Шпинат. Одна чашка містить 163 міліграми магнію.
  • Кеш'ю. ¼ чашки містить 89 міліграми магнію.
  • Жирна риба, наприклад лосось. У 85 грамах міститься 81 міліграм магнію.

Ви також можете спробувати добавки магнію. Рекомендована доза препарату становить від 270 – 350 міліграмів для чоловіків і 280 – 300 міліграмів для жінок. Однак не перевищуйте верхню допустиму межу 350 міліграмів на день, оскільки це може призвести до розладів травлення. 

Автор: Юлія Бабич