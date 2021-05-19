Магній для міцного сну: як застосовувати, щоб досягти бажаного ефекту

Однак лікарі попереджають: якщо у вас немає дефіциту магнію, збільшення його кількості в вашому раціоні навряд чи покращить сон. Перш ніж експериментувати з добавками – отримайте більше інформації про елемент та проконсультуйтеся з експертами.

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Ось що вам потрібно знати про те, як магній впливає на сон.

Чому магній корисний для сну



Дослідження виявили, що 500 міліграмів магнію зміцнюють сон / Фото Unsplash

Магній відіграє важливу роль у регуляції роботи м’язів та нервів, через це дослідження показують, що він допомагає виспатися. У 2021 році вчені встановили, що учасники віком від 65 років, які приймали по 500 міліграмів магнію щодня протягом 8 тижнів, спали довше і майже не прокидались посеред ночі у порівнянні з групою, яка приймала плацебо.

Магній також допомагає знизити рівень тривожності, що негативно відбивається на якості сну. Добавка регулює нейромедіатори, зокрема серотонін, допомагає розслабити тіло і зняти напругу.

Дефіцит магнію може спричинити симптоми, що порушують сон. Серед них: