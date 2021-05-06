Роками наука досліджує взаємозв’язок між сном та ожирінням. І в останні роки виникає все більше доказів, що прийом мелатоніну не тільки допомагає зміцнити нічний відпочинок, але й може покращити метаболізм, нормалізувати вагу чи покращити апетит.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Chronobiology International, проаналізовано дані, які стверджували, що порушення добового ритму були пов'язані з переїданням. При чому це відбувалося на тлі дефіциту мелатоніну – гормону сну. Щоб просунути ці відкриття далі, науковці вивчили, чи може застосування добавок мелатоніну допомогти налагодити здоровий режим сну й апетиту.

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