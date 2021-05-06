Добавка, яка може вплинути на метаболізм: результати дослідження
Роками наука досліджує взаємозв’язок між сном та ожирінням. І в останні роки виникає все більше доказів, що прийом мелатоніну не тільки допомагає зміцнити нічний відпочинок, але й може покращити метаболізм, нормалізувати вагу чи покращити апетит.
Джерело:Eat This, Not That
У новому дослідженні, опублікованому в журналі Chronobiology International, проаналізовано дані, які стверджували, що порушення добового ритму були пов'язані з переїданням. При чому це відбувалося на тлі дефіциту мелатоніну – гормону сну. Щоб просунути ці відкриття далі, науковці вивчили, чи може застосування добавок мелатоніну допомогти налагодити здоровий режим сну й апетиту.
Читайте також Що пити на ніч для міцного сну: 5 корисних напоїв
Науковці переглянули результати 15 минулих досліджень (які проводилися як на здорових дорослих піддослідних, так і на тваринах), які вивчали вплив мелатоніну на харчування і гормони, пов'язані з апетитом.
Зокрема, вони розглядали споживання калорій, макроелементів, холестерину, греліну (гормону голоду) та лептину (білка, який допомагає регулювати біологічні процеси) та аналізували, як на кожен з них впливає мелатонін.
Дослідники виявили, що вилучення з раціону добавки мелатоніну не має впливу на розмір порцій та частоту приймання їжі. Утім, гормон зарекомендував себе засобом, який "може бути потенційним терапевтичним засобом проти ендокринно-метаболічних розладів".
Чи корисне для вас застосування мелатоніну – залежить виключно від рекомендацій лікаря та вашого особистого бажання. Тим паче, що питання гормональної добавки потребує ретельнішого вивчення.
Поділитися новиною