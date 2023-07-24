Пенне, фарфале, ньокі: як виглядають макарони та з чим їх їсти

Чимало людей відносять макарони до не дуже здорової їжі, втім, якщо їх вживати в правильній кількості, то вони не зашкодять нашому організмові.

Дієтологиня Світлана Фус розповідає, що надлишок мучного дійсно є шкідливим для здоров’я, однак якщо грамотно і відповідально підійти до вибору продукту, то вийде безпечне і корисне джерело багатьох поживних речовин.

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Макаронні вироби (паста італійською), які виготовлені з твердих сортів пшениці – головний інгредієнт італійської кухні. Їхніх різновидів існує багато, і кожен з них відмінно поєднується з різними соусами і гарнірами. Макарони – це чудовий спосіб втамувати голод.

Зважайте на склад і кількість соусів, які можуть додати надлишок калорійності і жирності стравам з пастою. Макарони твердих сортів під час приготування краще не переварювати - це підвищує глікемічний індекс і калорійність страви. В Італії стандартно готують до ступеня al dente ("на зубок"), тобто сама середина виробу трохи недоварена і може здаватися напівсирою,

– зазначила дієтологиня.

Вона радить пам’ятати, що 100 грамів сухих макаронів після варки перетворюються в порцію вагою 250-300 грамів. Якщо вживати такі "правильні" макарони декілька разів на тиждень, то шкоди фігурі не буде.

Дієтологиня навіть поділилася з прихильниками міні-посібником, в якому розповіла про найпопулярніші італійські назви паст та з чим їх найкраще поєднувати.



Міні-посібник макаронами / Фото з Instagram Світлани Фус



Міні-посібник макаронами / Фото з Instagram Світлани Фус