Масаж коліна: техніка, яка допоможе зменшити біль в домашніх умовах

Коліна можуть боліти з багатьох причин: травми через удари, пошкодження на тренуваннях, а також внаслідок вагітності чи зайвої ваги. Кожен випадок потребує індивідуального лікування, але якщо потерпілий потребує негайного зменшення болю – спробуйте масаж.
Масаж позитивно впливає на організм: тканини зігріваються, кровопостачання посилюється, до клітин надходить більше поживних речовин. При регулярному масажі зв'язки стають більш рухливими й еластичними, а шкіра – пружною.
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Коли може знадобитися масаж
Легкий масаж буде корисним в багатьох випадках, навіть якщо з медичної точки зору, в ньому немає гострої потреби. Коли ви розминаєте шию, спину, плечі чи коліна – зв'язки та суглоби зміцнюються, а больові відчуття та напруга – зменшуються. Але бувають випадки, коли масаж просто-таки необхідний:
- після ударів/падінь,
- внаслідок розтягнень та розривів зв'язок,
- при вивихах,
- під час пошкодження внутрішнього або бічного меніска. Ця проблема особливо поширена серед спортсменів і людей похилого віку.
- при пошкодженнях хрящів, які супроводжують вивихи, переломи і удари.
Коли масаж робити не можна
Але є ситуації, коли масаж, навіть профілактичний, суворо заборонений:
- в організмі протікають запальні процеси,
- недавно ви перенесли важку операцію або отримали важку травму,
- у вас алергія з висипаннями на шкірі,
- в організмі є пухлини,
- у вас захворювання крові або ішемічна хвороба серця.
Основні прийоми масажу коліна
Масаж коліна, як і будь-який інший, починається з легкого погладжування. Ним також закінчується сеанс, щоб заспокоїти шкіру. Поверхневе погладжування розслаблює, а глибоке – надає тонізувальну дію. Погладжування робіть уздовж лімфо- та кровотоку.
Після погладжування перейдіть до розтирання. Під час виконання цього етапу, шкіра навколо коліна повинна зміщуватися та розтягуватися, завдяки чому саме коліно розігрівається, а до суглоба – надходить більше крові.
У коліні немає м'язів, які можна було б розминати, тому вся суть масажу колінного суглоба саме в розтиранні.
Далі порухайте колінну чашечку, обхопивши її рукою: вгору-вниз, по діагоналі і по колу. Так ви розімнете зв'язки.
Що потрібно пам'ятати, роблячи масаж
- Той, кому роблять масаж, повинен лежати на спині, розвівши ноги. Під коліна бажано покласти валик.
- Нога повинна бути повністю розслаблена.
- Всі рухи потрібно здійснювати в напрямку кровоносних і лімфатичних судин – від гомілки до паху.
- На перших сеансах не потрібно сильно м'яти коліно. Хрящі, зв'язки, м'язи повинні звикнути.