Масаж коліна: техніка, яка допоможе зменшити біль в домашніх умовах

Коліна можуть боліти з багатьох причин: травми через удари, пошкодження на тренуваннях, а також внаслідок вагітності чи зайвої ваги. Кожен випадок потребує індивідуального лікування, але якщо потерпілий потребує негайного зменшення болю – спробуйте масаж.

Масаж позитивно впливає на організм: тканини зігріваються, кровопостачання посилюється, до клітин надходить більше поживних речовин. При регулярному масажі зв'язки стають більш рухливими й еластичними, а шкіра – пружною.

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Коли може знадобитися масаж

Легкий масаж буде корисним в багатьох випадках, навіть якщо з медичної точки зору, в ньому немає гострої потреби. Коли ви розминаєте шию, спину, плечі чи коліна – зв'язки та суглоби зміцнюються, а больові відчуття та напруга – зменшуються. Але бувають випадки, коли масаж просто-таки необхідний:

після ударів/падінь,

внаслідок розтягнень та розривів зв'язок,

та при вивихах,

під час пошкодження внутрішнього або бічного меніска. Ця проблема особливо поширена серед спортсменів і людей похилого віку.

при пошкодженнях хрящів, які супроводжують вивихи, переломи і удари.

Коли масаж робити не можна

Але є ситуації, коли масаж, навіть профілактичний, суворо заборонений:

в організмі протікають запальні процеси,

недавно ви перенесли важку операцію або отримали важку травму,

у вас алергія з висипаннями на шкірі,

в організмі є пухлини,

у вас захворювання крові або ішемічна хвороба серця.

Основні прийоми масажу коліна

Масаж коліна, як і будь-який інший, починається з легкого погладжування. Ним також закінчується сеанс, щоб заспокоїти шкіру. Поверхневе погладжування розслаблює, а глибоке – надає тонізувальну дію. Погладжування робіть уздовж лімфо- та кровотоку.

Після погладжування перейдіть до розтирання. Під час виконання цього етапу, шкіра навколо коліна повинна зміщуватися та розтягуватися, завдяки чому саме коліно розігрівається, а до суглоба – надходить більше крові.

У коліні немає м'язів, які можна було б розминати, тому вся суть масажу колінного суглоба саме в розтиранні.

Далі порухайте колінну чашечку, обхопивши її рукою: вгору-вниз, по діагоналі і по колу. Так ви розімнете зв'язки.

Що потрібно пам'ятати, роблячи масаж