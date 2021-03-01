Мазь чи гель: яка форма препарату дієвіша для лікування травм – інфографіка

Саме правильно обрана форма препарату для лікування травми, може стати запорукою ефективної терапії та прискорити процес одужання. Пропонуємо, розібратись в яких випадках краще використовувати мазь, а коли – гель.

Що ефективніше при травмі: гель чи мазь? Напевно, кожен з нас не раз ставив собі це питання, купуючи лікарські чи косметичні засоби для домашньої аптечки. Але чим більше форм випуску препарату, тим складніше зробити вибір.

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Щоб не прогадати з формою випуску та купити препарат, який відповідає саме вашим потребам, важливо врахувати вид травми, її локалізацію та симптоми.

Види травм

Фізична травма — це пошкодження тканин або органів тіла внаслідок удару, поранення, опіку, яке супроводжується місцевою і загальною реакцією організму.

Відповідно до ураження тканин травми бувають:

відкриті – наявні пошкодження покривів організму (рани, опіки, тощо); закриті – шкіра та слизові оболонки залишаються цілими (вивихи, забої).

Як надати першу допомогу

Ми часто стикаємося з побутовим травматизмом, однак не завжди діємо правильно. І це стосується не лише препарату, який ми наносимо на уражене місце, але й алгоритму дій. Щоб уникнути помилок, пропонуємо ознайомитися з основами надання першої медичної допомоги при найпоширеніших видах травмувань.

При невеликих порізах та ранах

за допомогою ватного тампона промийте рану 3% перекисом водню, за його відсутності – чистою (по можливості охолодженою кип’яченою) водою з милом. Добре змийте мило водою. При неглибоких ранах доцільно використовувати препарати у формі гелю, що можуть допомогти полегшити біль та прискорити загоєння.

При опіках (найпоширеніший – термічний):

охолодіть пошкоджену ділянку під струменем холодної води або шматочком льоду, обернувши його тонким рушником. Охолодження повинно тривати не менше 15 хвилин. Щоб запобігти проникненню інфекції, на обпечене місце, накладіть суху, нещільну, стерильну пов’язку. Не можна використовувати присипки чи мазі (особливо на жирній основі). Для знеболення та зменшення запалення варто використовувати гелі без вмісту жирів.

При забоях:

у перші 10 – 15 хвилин після травмування, до забитого місця необхідно прикласти щось холодне. Це допоможе зменшити набряк. Трохи згодом, для знеболення та прискорення відновлення травмованої ділянки, можна накладати пов'язку з маззю та щільно зафіксувати її еластичним бинтом.

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Розглянемо детальніше варіанти можливого використання лікарського засобу, що має кілька форм для зовнішнього застосування. Наприклад, засіб Траумель С, який випускається в формі мазі та гелю, що дає додаткову можливість індивідуального підходу до лікування будь-якої травми. Препарат чинить протизапальну, анальгетичну, протиексудативну, імунокоригуючу, репаративну дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій, коштом речовин рослинного та мінерального походження, що входять до складу препарату.



Яка різниця між маззю і гелем на прикладі препаратів Траумель С / Інфографіка 24 канал

Коли краще підійде мазь, а коли обрати гель



Траумель С Гель чинить знеболюючу дію / Фото Heel

В ситуації, яка потребує швидкої дії, наприклад знеболення, актуальним буде використання Траумель С Гель.

Швидкість настання знеболювального ефекту гелю забезпечує його склад. Він не містить жирів, тому швидко проникає до ушкоджених тканин. Легко розподіляється та краще утримується на вологих, мокнучих поверхнях на відміну від мазей. Тож застосування Траумель С Гель може бути доцільним для надання першої допомоги при забоях та інших травмах, що супроводжується пошкодженням цілісності шкіри.



Траумель С мазь ефективно бореться з запаленнями / Фото Heel

Якщо є потреба в тривалому анальгетичному та протизапальному ефекті, можна скористатись Траумель С Мазь. Ця форма препарату застосовується у випадках, коли є потреба проникнення лікарського засобу глибоко в тканини. Наприклад, при різноманітних спортивних та побутових травмах, запальних процесах шкіри, без порушення її цілісності. Його застосовують для лікування тривалих або хронічних запальних процесів (артрити, артрози та інше). Завдяки своєму складу, використання мазі буде ефективним для лікування рубців, атопічних проявів та відновлення сухої та подразненої шкіри.

Ця інформація дає нам можливість оптимального підбору необхідної форми лікарського засобу для надання кваліфікованої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб та для отримання кращого лікувального ефекту.

Важливо, звернути увагу, на випадки травмування, коли не варто зволікати. В таких ситуаціях необхідно терміново звертатися за медичною допомогою: