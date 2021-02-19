Побутові травми, тренування, падіння – це неповний список причин прояву синців. Самостійно вони проходять впродовж 2 – 3 тижнів. Втім, наука знає способи, які пришвидшать загоєння неприємних мікротріщин.

Під шкірою знаходиться велика кількість капілярів – судин, які легко пошкодити при ударі чи надмірному натисканні. Спровокувати їх розрив може навіть найменш значуща травма. В результаті – кров просочується в тканинний шар. Саме на місці розриву виникають синці.

Читайте також Не треба так: 5 помилок в тренажерному залі, які травмують суглоби

Відразу після травми настає набряк – захисна реакція організму. На цьому етапі ви можете ще не бачити синця, однак вже можна починати домашню терапію. Чим швидше ви приступите до лікування, тим менше крові проникне в тканини шар

Підійміть травмовану ділянку



Закиньте ноги на стіл чи перила ліжка / Фото Unsplash

Відразу після удару краще підняти уражене місце над рівнем серця. Це не лише допоможе відвести рідину, але й зменшить тиск на місце травми. Разом з цим знизиться тонус м'язів і стінок судин. Як наслідок – біль почне відступати, а синець, якщо навіть й проявиться, буде не надто вираженим.

Крижана терапія

Ви, мабуть, й самі знаєте про цей спосіб. Але наша ціль розповісти, що цей метод безпечний лише, якщо дотримуватися загальних рекомендацій. Лід чи пакет з замороженими овочами не варто прикладати до шкіри без захисного шару. Щоб вберегти травмовану ділянку та не нашкодити шкірі, слід загорнути лід в кухонний рушник чи іншу тканину, яка є під рукою. Прикладати цей згорток варто не довше 10 хвилин. Після цього важливо дати мікротравмі передихнути. Якщо є бажання, повторити процедуру можна лише через 20 хвилин.

Через те, що холод скорочує стінки судин та зменшує швидкість кровотоку, кількість крові, яка просочується в навколишні тканини, знижується.

Скористайтеся пов'язкою

Обгорніть травмовану ділянку еластичною пов'язкою. Такий спосіб допоможе знизити відтік кровоносних судин. Також компрес зменшить вираженість синця і зменшить набряк.

Алое



Алое допомагає зменшити запалення / Фото Unsplash

Алое, яке містить 8 корисних ферментів, допомагає зменшити біль та запалення. Використовувати можна як зрізаний листок рослини, так і готовий продукт. Найголовніше – застосовувати гель без добавок.

Гелі на основі лікувальних трав

Арніка – це рослина, яка може зменшити запалення або набряк. Дослідження 2010 року показало, що мазь з арніки ефективно зменшує синці. Інша корисна рослина – живокіст, який теж часто застосовується для лікування запалень та захворювань шкіри.

Креми на основі цих трав, варто наносити на синці кілька разів в день.

Вітаміни

Вітаміни груп К і Р – це важливі поживні речовини, які покращують згортання крові. Крем з вітаміном К зменшує тяжкість синців після лазерної терапії. Ефект проявиться, якщо втирати засіб у шкіру не менше 2-х разів на день.

Протизапальні властивості приписують й вітаміну С. Застосовувати його можна зовнішньо, у вигляді мазей і гелів. Якщо не хочете приймати таблетки, додайте в раціон петрушку, чебрець, шпинат, брюссельську капусту, броколі, чорну смородину, ківі, полуницю, лимони та апельсини.

Читайте також Від чорної смородини до помідорів: 20 продуктів з найбільшим вмістом вітаміну С

Ананаси

У цих фруктах міститься бромелаїн – фермент, який володіє протизапальною дією. Найбільша кількість речовини зосереджена в стеблі ананаса, тому серцевину, яку зазвичай вирізають та викидають, можна прикласти до хворого місця в перші години після удару.