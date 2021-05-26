Цей метааналіз пропонує нові уявлення про вплив сезону народження на психологічне здоров’я, а також надає психіатрам важливі підказки про механізми, які можуть призвести до цих розладів.

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Про метааналіз

Група тайванських дослідників використала дані національної системи медичного страхування для визначення діагнозів психічного здоров'я та дат народження пацієнтів.

Серед 2 мільйонів людей вчені оцінили поширеність 34 психічних розладів та виявили, що такі проблеми певною мірою були пов’язані із сезонністю.

вчені оцінили поширеність 34 психічних розладів та виявили, що такі проблеми певною мірою були пов’язані із сезонністю. Цікаво, що найнижчий ризик був у людей, народжених з березня по липень, а найвищий – з серпня по лютий.

був у людей, народжених з березня по липень, а – з серпня по лютий. У подальшому метааналізі дослідники порівняли ці результати з понад 1,5 мільйонами додаткових записів пацієнтів , зібраних у 25 країнах світу.

, зібраних у 25 країнах світу. Аналіз показав, що пологи взимку не єдині, що корелюють із підвищеним ризиком певних розладів.

Психічні розлади у дітей

Люди, дати народження яких змусили їх піти в школу в більш юному віці, стикалися з вищими показниками інтелектуальної недостатності, аутизму, дефіциту уваги та гіперактивності, у порівнянні з тими, хто народився в інші місяці. Вони мали на 13% більше шансів на розвиток інтелектуальної вади або СДУГ (синдром дефіциту уважності та гіперактивності), ніж загальна популяція.

Коли ж дослідники у певному класі порівняли наймолодшу групу дітей з найстаршою, диспропорція ще більше зросла. У наймолодшої групи ризик розвитку СДУГ був на 26% вищим та на 21% більшою виявилася небезпека інтелектуальних обмежень, ніж у найстаршої групи.

Я думаю, що стрес від раннього досвіду життя дітей у школі в основному спричиняє більшу частоту психічних розладів у тих, хто має відносно молодий вік,

– сказав перший автор дослідження Чі-Вей Хсу.

Зважаючи на неабиякий рівень деяких психічних розладів серед дітей, які рано йдуть у школу, науковець вважає, що уряди мали б переглянути свою систему освіти для підтримки молодших школярів.



Діти в школі / Фото np.pl.ua

Сезон народження і психічне здоров’я

Тим часом люди, народжені взимку , мали приблизно на 4% більше шансів захворіти на шизофренію.

, мали приблизно на 4% більше шансів захворіти на шизофренію. А у тих, хто народився восени , ризик вживання алкоголю був на 2% вищим.

, ризик вживання алкоголю був на 2% вищим. Науковці вважають, що ці співвідношення можуть бути пов’язаними з відсутністю у матерів доступу до сонячного світла під час вагітності взимку та навесні. Це призводить до дефіциту вітаміну D, який здатен перешкоджати роботі дофаміну в мозку.

під час вагітності взимку та навесні. Це призводить до дефіциту вітаміну D, який здатен перешкоджати роботі дофаміну в мозку. Деякі типи генетичних мутацій, які корелюють з психічними захворюваннями, також можуть частіше виникати в холодних умовах .

. Однак, не всі психічні розлади були пов'язані з певним місяцем народження чи сезоном. Дослідники виявили, що булімія, анорексія, дисоціативний розлад та посттравматичний стресовий розлад, наприклад, були однаково поширеними протягом усіх місяців.

У сукупності поточні дані свідчать про те, що люди, народжені в той самий місяць, мають подібну біологічну вразливість до певної групи психічних розладів або психіатричних симптомів,

– резюмували автори.

У майбутньому тайванські дослідники хочуть з’ясувати, чи існують суттєві відмінності між географічними регіонами у поширеності психічних розладів.