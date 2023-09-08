Звісно, непомірне вживання цукру може бути тісно пов'язане з ожирінням та багатьма іншими хворобами, пов'язаними з серцем та печінкою. Та попри це інтернетом блукає чимало дезінформації про цей продукт, у яку не варто вірити. Міфи про цукор розвінчала докторка Дженніфер Хейт.

Цікаво Все кишітиме в бактеріях: що з вами буде, якщо ніколи не мити душ

Деякі види цукру корисніші за інші

Ви могли вірити, що коричневий цукор корисніший за білий, проте це міф. Насправді усі види цукру однаково розкладаються у тілі, тож усі форми цього продукту – це вуглеводи, які можна використовувати як глюкозу.

Цукор робить дітей гіперактивними

Ідея про те, що цукор робить дітей гіперактивними, є одним із найсмішніших міфів про цукор,

– поділилася докторка Хейт.

Чимало наукових досліджень протягом років показали, що не існує прямого зв'язку між споживанням цукру та гіперактивністю.

Одна з останніх дослідницьких статей доктора Марка Волрейхома показала, що цукор насправді не впливає на поведінку дітей.



Цукор не сприяє гіперактивності / Фото Pexels​

Надмірне вживання цукру може спричинити діабет

Насправді обидва типи діабету викликані поєднанням генетичних факторів та факторів навколишнього середовища. Ви могли цього не знати, та кількість солодкого у раціоні сама собою ніяк не впливає на появу діабету.

Вживання цукру не викликає діабету; це складна проблема, пов’язана з підшлунковою залозою та метаболізмом. Коли у вас діабет, ви не виробляєте достатньо інсуліну. Інсулін допомагає глюкозі всмоктуватися у вашу кров і печінку як корисну енергію,

– розповіла лікарка Хейт.

За даними Національного інституту діабету, ви маєте більше шансів захворіти на діабет, якщо маєте ожиріння чи надмірну вагу, адже додатковий жир може призвести до резистентності до інсуліну.

Цукор викликає карієс

Можливо, вам з самого дитинства говорили про шкоду цукру для зубів, проте насправді основною причиною карієсу є кислотна їжа та напої, що зношують зубну емаль.

Стоматолог Марк Бурзенн переконаний, що їжа, яка найбільше викликає карієс – це крекери та хліб, а зовсім не цукерки.