Чи корисне популярне мигдалеве молоко: плюси та мінуси

З ростом рослинної дієти та чутливістю до молочних продуктів багато людей шукають альтернативу коров’ячому молоку та обирають для себе мигдалеве молоко.

Мигдалеве молоко є найпопулярнішим рослинним молочним продуктом через його багату консистенцію та смак.

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Виготовляється таке молоко з меленого мигдалю та води. Під час обробки мигдаль і воду змішують, а потім проціджують, щоб видалити м’якоть. Це залишає однорідну рідину.

Мигдалеве молоко природно не містить молочних продуктів, тобто воно підходить для веганів, а також людей з алергією на молочні продукти або непереносимістю лактози.

Плюси мигдалевого молока

Мигдалеве молоко є природним джерелом вітаміну Е, який є жиророзчинним антиоксидантом, який допомагає захистити організм від пошкодження вільними радикалами.

Вітамін Е сприяє здоров’ю очей і шкіри та може захищати від серцевих захворювань.

Деякі сорти збагачені кальцієм і вітаміном D, які є важливими поживними речовинами для здоров’я кісток.

Також у мигдалевому молоці міститься мало цукру. Всього 2 грами на чашку (240 мл).



Користь та шкода від мигдалевого молока / Фото з Unsplash

Мінуси мигдалевого молока

Мигдалеве молоко містить лише 1 грам білка на чашку (240 мл), тоді як коров’яче та соєве молоко містять 8 і 7 грамів. Білок необхідний для багатьох функцій організму, включаючи ріст м’язів, структуру шкіри та кісток, а також вироблення ферментів і гормонів.

Молоко з мигдалю не підходить для немовлят. Дітям до 1 року не варто давати рослинне молоко, адже воно буде перешкоджати засвоєнню заліза.

Оброблене мигдалеве молоко може містити багато добавок, таких як цукор, сіль, ароматизатори, а також лецитин і карагенан (типи емульгаторів).