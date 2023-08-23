Полезно ли популярное миндальное молоко: плюсы и минусы

С ростом растительной диеты и чувствительностью к молочным продуктам многие люди ищут альтернативу коровьему молоку и выбирают для себя миндальное молоко.

Миндальное молоко является самым популярным растительным молочным продуктом из-за его богатой консистенции и вкуса.

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Изготавливается молоко из молотого миндаля и воды. Во время обработки миндаль и воду смешивают, затем процеживают, чтобы удалить мякоть. Это оставляет однородную жидкость.

Миндальное молоко естественно не содержит молочных продуктов, то есть оно подходит для веганов, а также людей с аллергией на молочные продукты или непереносимостью лактозы.

Плюсы миндального молока

Миндальное молоко является природным источником витамина Е, который является жирорастворимым антиоксидантом, помогающим защитить организм от повреждения свободными радикалами.

Витамин Е способствует здоровью глаз и кожи и может защищать от сердечных заболеваний.

Некоторые сорта обогащены кальцием и витамином D, являющимися важными питательными веществами для здоровья костей.

Также в миндальном молоке содержится мало сахара. Всего 2 грамма на чашку (240 мл).



Польза и вред от миндального молока / Фото с Unsplash

Минусы миндального молока

Миндальное молоко содержит только 1 грамм белка на чашку (240 мл), в то время как коровье и соевое молоко содержат 8 и 7 граммов. Белок необходим для многих функций организма, включая рост мышц, структуру кожи и костей, а также выработку ферментов и гормонов.

Молоко из миндаля не подходит для новорожденных. Детям до 1 года не следует давать растительное молоко, ведь оно будет препятствовать усвоению железа.

Обработанное миндальное молоко может содержать много добавок, таких как сахар, соль, ароматизаторы, а также лецитин и каррагенан (типы эмульгаторов).