Стилістка Розі Фернандес розповідає, що якщо ваше волосся дуже сухе і не миється досить часто, воно може втратити свою природну вологість з часом.

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За її словами, не бажано обходитися без миття голови більше тижня, оскільки фолікули почнуть забиватися і не будуть насичуватися киснем.

Якщо вам здається, що ваше волосся чисте, адже не викликає ніякого свербіння і на вигляд не є жирним, то ви помиляєтеся. Забруднення від вулиць та щоденний піт вже за кілька днів роблять його брудним.



Мийте волосся двічі на тиждень / Фото з Instagram Ельзи Госк

Стилістка розповідає, що якщо мити волосся рідше двох разів на тиждень, фолікули закупорюються, і це може спричинити низку проблем: лущення шкіри голови, свербіж, підвищену чутливість, лупу та навіть випадання волосся.

Мийте волосся двічі на тиждень

Щодо правильної частоти миття волосся немає одного універсального правила, але ви повинні враховувати місце проживання та спосіб життя.

Жити в місті з великим забрудненням навколишнього середовища — це не те саме, що жити в сільській місцевості. Клімат, їзда на мотоциклі чи автомобілі, заняття спортом, якість води, яка використовується для миття, все також відіграє роль,

– зазначила стилістка Розі Фернандес.

Перед миттям добре спініть шампунь в долонях. Лише тоді починайте мити. А хороше змивання волосся надасть йому блиску.