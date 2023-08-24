Щоб відростити довге волосся, потрібно виробити деякі звички, які допоможуть волоссю ростим довгим та здоровим. Для цього треба включити в раціон продукти, які багаті на поживні речовини.

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"Деякі поживні речовини, які особливо корисні для стимулювання росту, сили та густоти волосся, включають білок, вітаміни групи B, вітаміни C і D, жири омега-3, колаген, цинк, біотин, залізо, рибофлавін", – зазначила лікарка Б'янка Тамбурелло.

Цинк

Цинк – відомий імуностимулюючий мінерал, відіграє важливу роль у здоров'ї шкіри та волосся. Виявлено, що дефіцит цинку пов'язаний з алопецією або випаданням волосся.

Вітамін C

Вітамін С діє як антиоксидант, допомагаючи захистити клітини організму, включаючи волосяні фолікули. Вітамін С також допомагає організму виробляти колаген, який сприяє зміцненню волосся.

Омега жирні кислоти

Жирні кислоти омега-3 сприяють сяйві шкіри та росту волосся. Дослідження показало, що протягом шести місяців прийому добавок, що містять жирні кислоти омега-3 та омега-6, спостерігалося зниження випадання волосся та покращення густоти волосся.



Вітаміни та продукти допоможуть росту волосся / Фото з Instagram Джіджі Хадід

Білок та Колаген

Білок є будівельним матеріалом всіх структур організму, включаючи волосся, тож є життєво важливою поживною речовиною, що сприяє росту волосся. Одним із білкових компонентів, який особливо важливий для красивого волосся, є колаген - структурний білок в організмі. Дослідження на тваринах, проведене в 2022 році, показало, що колаген сприяє здоровому зростанню волосся, а також запобігає їх випаданню.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи B в цілому (їх кілька) і фолієва кислота пов'язані з запобіганням випадання волосся.

Вітамін Д

Дослідження 2016 року показало, що зниження рівня вітаміну D було пов'язане зі збільшенням частоти випадання волосся.

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Залізо

Рівень заліза також пов'язаний зі здоров'ям волосся. Метааналіз показав, що люди з низьким рівнем заліза частіше страждають від випадання волосся.

Вітамін А

Вітамін А відіграє вирішальну роль у розвитку волосяних фолікулів. Відповідно – це чудова харчова добавка для покращення здоров'я волосся.

Зверніть увагу, що регулярне включення цих продуктів у збалансований раціон – покращить загальний стан волосся, сприяючи уповільненню їх випадання і сприяючи їх росту: