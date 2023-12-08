Вживання джину може бути корисним для здоров'я: ось 4 причини

Якщо порівнювати джин з іншими алкогольними напоями, він містить набагато менше калорій, ніж, наприклад, пиво та вино. Окрім того, у джині також міститься не дуже багато вуглеводів та цукру.

Звісно, алкоголь у великих кількостях ніколи не буде корисним для вас, та один коктейль час від часу також не принесе шкоди. І такі коктейлі часто роблять з джином через його універсальність та те, що він чудово поєднується з ягодами та різною газованою водою. Дієтологиня Елізабет Уорд розповіла, яку потенційну користь може принести помірне вживання джину.

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Вплив на шкіру

Джин настояний на ягодах ялівцю, які багато людей вважають "суперфудом". Звісно, сам термін "суперфуд" не має наукового визначення, проте зазвичай так називають продукти, у яких міститься багато антиоксидантів та поживних речовин.

І саме через антиоксиданти, що у великій кількості містяться у ягодах, вони сприяють зміцненню здоров'я та шкіри. Окрім того, вони можуть і сприяти захисту від хронічних захворювань – зокрема, раку та хвороб серця.

Деякі дослідження також показують, що ефірна олія ягід ялівцю може мати певні властивості, що сповільнюють старіння та допомагають уникнути передчасної появи зморшок.

Довголіття

Антиоксиданти в джині можуть сприяти хорошому вигляду не тільки шкіри. Деякі дослідження також показують, що ягоди ялівцю мають антивікові та протизапальні властивості.

Вживання ягід ялівцю може покращити здоров'я та потенційно призвести до довшого життя через покращення кровотоку та виведення токсинів з крові.



Ягоди ялівцю можуть покращити кровотік / Фото Pexels

Травлення

Джин – це дуже популярний аператив – тобто напій, який подають перед їжею. У деяких культурах вважається, що джин допомагає підготувати травну систему до прийняття їжі.

А огляд у Heliyon показав, що споживання ягід ялівцю також позитивно впливає на травлення. Окрім того, споживання ягід ялівцю допоможе зменшити гази та загоїти виразки.

Цукровий діабет

Такі алкогольні напої, як джин, зазвичай не містять вуглеводів, що робить їх хорошим напоєм для людей, які страждають від цукрового діабету. Зазвичай джин поєднують із газованою водою, що містить 22 грами цукру на порцію. Але якщо обрати напій без доданого цукру, або такий, у яких використовуються його замінники, ви не отримаєте додаткового цукру у напої.

Це також буде добре для людей, які намагаються стежити за калоріями та рівнем цукру у крові.