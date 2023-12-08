Употребление джина может быть полезным для здоровья: вот 4 причины

Если сравнивать джин с другими алкогольными напитками, он содержит гораздо меньше калорий, чем пиво и вино. Кроме того, в джине также содержится не очень много углеводов и сахара.

Конечно, алкоголь в больших количествах никогда не будет полезен вам, и один коктейль время от времени также не принесет вреда. И такие коктейли часто делают с джином из-за его универсальности и того, что он прекрасно сочетается с ягодами и разной газировкой. Диетология Элизабет Уорд рассказала, какую потенциальную пользу может принести умеренное употребление джина.

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Воздействие на кожу

Джин настоян на ягодах можжевельника, которые многие считают "суперфудом". Конечно, сам термин "суперфуд" не имеет научного определения, однако обычно так называют продукты, содержащие много антиоксидантов и питательных веществ.

И именно из-за антиоксидантов, которые в большом количестве содержатся в ягодах, они способствуют укреплению здоровья и кожи. Кроме того, они могут способствовать защите от хронических заболеваний – в частности, рака и болезней сердца.

Некоторые исследования также показывают, что эфирное масло ягод можжевельника может обладать определенными свойствами, которые замедляют старение и помогают избежать преждевременного появления морщин.

Долголетие

Антиоксиданты в джине могут способствовать хорошему виду не только кожи. Некоторые исследования также показывают, что ягоды можжевельника обладают антивозрастными и противовоспалительными свойствами.

Употребление ягод можжевельника может улучшить здоровье и потенциально привести к более длительной жизни из-за улучшения кровотока и выведения токсинов из крови.



Ягоды можжевельника могут улучшить кровоток / Фото Pexels

Пищеварение

Джин – это очень популярный оперативный – то есть напиток, который подают перед едой. В некоторых культурах считается, что джинн помогает подготовить пищеварительную систему к принятию пищи.

А обзор в Heliyon показал, что потребление ягод можжевельника также положительно влияет на пищеварение. Кроме того, потребление ягод можжевельника поможет уменьшить газы и залечить язвы.

Сахарный диабет

Такие алкогольные напитки, как джин, обычно не содержат углеводов, что делает их хорошим напитком для людей, страдающих сахарным диабетом. Обычно джин сочетают с газировкой, содержащей 22 грамма сахара на порцию. Но если выбрать напиток без добавленного сахара или такой, в котором используются его заменители, вы не получите дополнительного сахара в напитке.

Это будет хорошо для людей, которые пытаются следить за калориями и уровнем сахара в крови.