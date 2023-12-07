Вам вже точно доводилося чути, що деякі страви та напої більш корисні за інші, коли мовиться про хороший сон. Деяка їжа натомість може спричинити безсоння та постійне ворочання у ліжку. Про те, що варто їсти перед сном, розповіли у організації The Sleep Charity.

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Яка їжа допомагає краще спати

Ви можете додати до своєї вечері всього один фрукт, і він кардинально змінить якість вашого відпочинку. Споживання одного банана ввечері може стати ключем до спокійного і довгого нічного сну.

Споживання фруктів перед сном – це одна з основних порад, що допоможе покращити відпочинок. Особливо корисні банани, адже в них є велика кількість магнію та калію, що сприяє розслабленню м'язів. Міститься у цих фруктів також амінокислота триптофан – вона допомагає заспокоїти мозок та спонукає тіло відчувати себе більш легким та розслабленим.



Вживання фруктів перед сном дуже корисне / Фото Pexels

На цьому позитивний вплив бананів на організм не закінчується: цей фрукт також може стимулювати вироблення мелатоніну в організмі. Саме цей природний гормон відіграє дуже важливу роль у регулюванні режиму сну.

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Серед фруктів мелатонін також можуть вам дати виноград, терпкі вишні та полуниця, тож не баріться та включіть їх до свого вечірнього меню. Звісно, існують і інші звички, що допоможуть вам краще спати: зокрема, намагайтеся відкладати гаджети принаймні за годину перед сном, адже блакитне світло може пригнічувати вироблення організмом мелатоніну.

Допоможуть заснути також різні розслаблюючі заняття – наприклад, читання, прийняття ванни незадовго до сну, медитація тощо.

Та якщо ви хочете дізнатися деякі секрети, які допоможуть вам покращити сон та засинати швидше, ви можете зацікавитися впливом шкарпеток на нічний відпочинок. Про те, чи справді вони допомагають швидко засинати, читайте у матеріалі.