Нутриціологиня Валерія Варніцька розповіла, що у маку безліч корисних речовин. Але давати його дітям бажано у випадку, коли знаєте деякі нюанси.
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Чи можна дітям давати мак
У маці міститься низка речовин (80 алкалоїдів, морфін і кодеїн), які використовують у ліках від сильного болю та для виготовлення наркотиків. Під час обробки (миття, замочування та подрібнення) їхній вміст зменшується від 25 до 100%.
Якщо вживати необроблене насіння маку, можуть бути побічні ефекти, як-от сонливість, седація й ускладнене дихання.
Стежте за реакцією дитини на мак / Фото Pexels
Коли говоримо про дітей, то їм можна вживати лише якісний кондитерський мак від перевіреного виробника. Починати давати його можна у помірних кількостях з початку прикорму.
Але пам'ятайте про головне правило: стежте за реакцією. Якщо раптом помітите сонливість, запаморочення та пригнічене дихання у дитини, спішіть до свого лікаря.