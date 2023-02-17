Нутриціологиня Валерія Варніцька розповіла, що у маку безліч корисних речовин. Але давати його дітям бажано у випадку, коли знаєте деякі нюанси.

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Чи можна дітям давати мак

У маці міститься низка речовин (80 алкалоїдів, морфін і кодеїн), які використовують у ліках від сильного болю та для виготовлення наркотиків. Під час обробки (миття, замочування та подрібнення) їхній вміст зменшується від 25 до 100%.

Якщо вживати необроблене насіння маку, можуть бути побічні ефекти, як-от сонливість, седація й ускладнене дихання.

У різних культурах саме через ефект сонливості й седації мак використовували для поліпшення сну і заспокоєння як дорослих, так і немовлят. Проте це небезпечно,

– наголошує нутриціологиня.

Стежте за реакцією дитини на мак / Фото Pexels

Коли говоримо про дітей, то їм можна вживати лише якісний кондитерський мак від перевіреного виробника. Починати давати його можна у помірних кількостях з початку прикорму.

Але пам'ятайте про головне правило: стежте за реакцією. Якщо раптом помітите сонливість, запаморочення та пригнічене дихання у дитини, спішіть до свого лікаря.