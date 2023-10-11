Доктор медичних наук, стоматолог, фахівець гігієни ротової порожнини Тіна Со розповіла, як працюють відбілюючі смужки та які побічні ефекти можуть викликати.

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За словами стоматологині відбілюючі смужки, які відпускаються без рецепта, містять речовини, які здатні відбілити зуби – перекис водню або перекись карбаміду, які проникають у зовнішній шар зубів.

Після нанесення перекись вступає в реакцію з плямами на поверхні зуба і всередині емалі. Молекули кисню, що виділяються під час цього процесу, допомагають розщеплювати та розчиняти молекули, відповідальні за зміну кольору зубів. Ця хімічна реакція допомагає висвітлити зовнішній вигляд зубів та видалити поверхневі плями,

– розповіла лікарка.

Результат ви побачите не миттєво. Потрібно повторити кілька сеансів, щоб побачити різницю. Для домашнього відбілювання потрібно не менше трьох днів, а для отримання повних результатів доведеться почекати до двох тижнів.



Відбілювання смужками не є шкідливим / Фото Pexels

Потенційні побічні ефекти відбілюючих смужок

Тіна Со зазначає, що загалом відбілюючі смужки є безпечними, однак можуть виникнути деякі побічні ефекти – такі як чутливість зубів чи потенційне пошкодження зубної емалі.

Ви можете помітити чутливість зубів відкриваючи рот чи чутливість ясен. Якщо ж занадто часто використовувати відбілюючі смужки, то емаль може ослабнути.

Коли уникати відбілюючих смужок

Відкласти відбілювання варто тоді, якщо у вас є проблеми із зубами – карієс чи захворювання ясен.

"Перед відбілюванням дуже важливо мати здорову основу для порожнини рота. Невилікований карієс, захворювання ясен та проблеми з порожниною рота можуть посилити ці стани та викликати сильний дискомфорт", – зазначила Тіна Со.