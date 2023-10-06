Виявляється, ідея використовувати чай для поливу рослин далеко не нова. Втім, і тут потрібно знати кілька секретів, адже для деяких рослин таке добриво може виявитися не найкращим. Про те, як використовувати чай для поливу рослин, розповів експерт з садівництва Корі Лейчті.

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Що міститься у чаї

Більшість людей просто заварюють свій улюблений чай і не замислюються над тим, які ж компоненти у ньому містяться. Та, виявляється, там є тисячі речовин, і деякі з них все ще знаходять і досліджують.

Якщо ви хочете використовувати чай для поливу своїх рослин, вам варто відшукати якісні та органічні марки, адже саме в них буде менше пестицидів. CBC повідомляє, що за результатами численних досліджень, у багатьох чаях кількість пестицидів перевищує допустимі норми.

Під час розкладання чайного листя з нього можна отримати досить багато калію, фосфору та азоту, і всі ці речовини дуже корисні для кімнатних рослин. Виявляється, в чаї рівень азоту навіть вищий, ніж у більшості добрив, а це дуже хороша новина.



У чаї міститься багато азоту / Фото Pexels​

Також в чаї містяться такі корисні елементи:

поліфеноли;

теанін;

антиоксиданти;

вітаміни та мінерали.

Ці потужні корисні речовини можуть бути корисними для одних рослин, але згубними для інших. Пам'ятайте і про кислотність чаю – зважайте на той рівень кислотності, що прийнятний для ваших рослин, і не використовуйте надто багато цього напою.

Наприклад, більшість папоротей добре ростуть у слабокислотному ґрунті, тож використання чаю може знищити їх або заповільнити ріст. Натомість гортензії, східні лілії, помідори, африканські фіалки та філодендрони можна сміливо поливати чаєм.

Як використовувати чай для поливу

Для того, щоб підживлювати ваші рослини цим ароматним напоєм, можна використати кілька методів. Перший дуже простий – просто поливайте свої квіти чаєм так само, як ви це робили водою.

Ще один варіант полягає в тому, щоб закопати пакетик чаю у горщик, щоб він збагатив ґрунт.

Якщо ви вирішили поливати рослини чаєм, зважайте, що не варто використовувати його надто багато. Зважайте й на те, що чай враховується у загальну кількість рідини, яку ви використовуєте для поливу. Також ніколи не використовуйте гарячу рідину, адже висока температура може завдати рослинам непоправної шкоди.