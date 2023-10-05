Ось що з вами станеться, якщо постійно носити високі підбори

Туфлі на високих підборах можуть виглядати красиво та елегантно, та чи справді вони корисні для вашого здоров'я? Виявляється, підбори впливають на стан організму набагато сильніше, ніж ви думаєте.

Після цілого дня, проведеного у тісних туфлях на високих підборах ви, певно, відчуваєте неабияке полегшення, коли нарешті роззуваєтеся. Але якщо ви носитимете таке взуття щодня, з часом ви можете зіштовхнутися з більшими побічними ефектами, ніж просто біль у стопах. Про те, як на стан стопи впливають підбори, розповів ортопед Марк Мендесзун.

Цікаво Цей спосіб пити алкоголь не шкодить кишківнику: ось що розповів лікар

Мозолі

Втискання прямокутної передньої частини стопи в трикутне взуття не тільки спричинить дискомфорт, але й може мати довгострокові наслідки. Це фактично змінює форму стопи, викликаючи структурні проблеми з кістками,

– поділився лікар Мендесзун.

Зазвичай туфлі та підборах мають досить вузький носок, тож з часом це може призвести до стану, який називають "молоточок" – ваші пальці на ступнях скрутяться.

Окрім того, зважайте на те, що мозолі також можуть бути інфіковані – особливо у випадку, якщо ви намагаєтеся їх зрізати чи підпиляти. І у деяких випадках таке запалення може навіть призвести до інфекції у кістці.

Невриноми

Невриноми – це подразнені нервові закінчення у нижній частині стопи. З'явитися вони можуть через сильний тиск на підошву і появу набряків. Це запалення може спричинити стиснення нервів між суглобами ніг, і з часом їх може навіть защемити.

Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.

Це зрештою призводить до сильного болю, і лікувати його доведеться за допомогою ліків, ін'єкцій чи навіть хірургічного втручання.



Підбори не варто носити дуже часто / Фото Pexels

Натягнуте ахіллове сухожилля

Ахіллове сухожилля завжди буде скорочуватися у взутті на високих підборах. Це може призвести до скутості, а щоденне використання може фактично скоротити його,

– розповів доктор Мендесзун.

Якщо цей ефект триватиме, згодом сухожилля може стиснутися до такої міри, що вам буде боляче носити туфлі і на пласкій підошві чи навіть ходити босоніж.

Порушення постави

Звісно, підбори заважають природному руху стопи, а це може спричинити зміну у розподілі тиску на нижню частину стоп. А це впливає і на гомілковостопні суглоби та навколишні м'язи щиколотки.

Тривале носіння підборів може зіпсувати вашу поставу чи призвести до появи проблем з м'якими тканинами та колінами. Виявляється, існує навіть зв'язок між носінням підборів та болем у щелепі.