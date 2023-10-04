Перше правило щодо алкоголю, яке ви маєте запам'ятати – його варто вживати дуже помірковано і у невеликих кількостях, інакше наслідки для вашого організму будуть серйознішими, ніж ви можете уявити. Та лікарка Бріанна Візер, старша спеціалістка клінічної програми MOBE, розповіла, як уникнути великої кількості побічних ефектів.

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Як пити алкоголь безпечно

Коли ви п'єте алкоголь, він через стравохід потрапляє у шлунок. А надмірне вживання алкоголю може подразнювати слизову оболонку цього органа та призвести до гастриту чи кислотного рефлюксу. Серед побічних ефектів – печія та нудота.

Важливо пам’ятати, що алкоголь всмоктується через шлунок і тонкий кишечник і метаболізується в печінці. При надмірному споживанні він безпосередньо змінює цілісність нашого шлунка та кишечника,

– поділилася Бріанна Візер.

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Тож для того, щоб обмежити вплив алкоголю на кишківник, ви маєте переконатися, що не вживаєте його надмірно. Надмірне вживання – це більше, ніж 4 – 5 напоїв за один прийом, або ж вживання більше ніж 8 напоїв на тиждень для жінок та 15 для чоловіків.



Надмірне вживання алкоголю шкідливе / Фото Pexels​

Також існують деякі правила, які допоможуть вам уникнути побічних ефектів від алкоголю.

Серед них:

вживання великої кількості води до, під час та після розпиття алкоголю;

додавання до раціону продуктів, які містять пробіотики;

харчування продуктами, у яких є клітковина;

вживання ситної їжі перед алкоголем.

Тож якщо ви хочете піклуватися про свій кишківник, подбайте про те, щоб пити алкогольні напої зважено та розумно і не перетворювати це на звичку.