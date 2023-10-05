Вот что с вами произойдет, если постоянно носить высокие каблуки

Туфли на высоком каблуке могут выглядеть красиво и элегантно, и действительно ли они полезны для вашего здоровья? Оказывается, каблуки влияют на состояние организма гораздо сильнее, чем вы думаете.

После целого дня, проведенного в тесных туфлях на высоком каблуке вы, вероятно, чувствуете облегчение, когда наконец-то разуваетесь. Но если вы будете носить такую обувь каждый день, со временем вы можете столкнуться с большими побочными эффектами, чем просто боли в стопах. О том, как на состояние стопы влияют каблуки, рассказал ортопед. Марк Мендесзун.

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Мозоли

Вжатие прямоугольной передней части стопы в треугольную обувь не только приведет к дискомфорту, но и может иметь долгосрочные последствия. Это фактически изменяет форму стопы, вызывая структурные проблемы с костями,

– поделился врач Мендесзун.

Обычно туфли и каблуки имеют довольно узкий носок, так что со временем это может привести к состоянию, которое называют "молоточек" – ваши пальцы на ступнях скрутятся.

Кроме того, учтите, что мозоли также могут быть инфицированы – особенно в случае, если вы пытаетесь их срезать или подпилить. И в некоторых случаях такое воспаление может даже привести к инфекции в кости.

Невриномы

Невриномы – это раздраженные нервные окончания в нижней части стопы. Появиться они могут из-за сильного давления на подошву и появления отеков. Это воспаление может привести к сжатию нервов между суставами ног, и со временем их может даже защемить.

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Это в конце концов приводит к сильным болям, и лечить его придется с помощью лекарств, инъекций или даже хирургического вмешательства.



Каблуки не стоит носить очень часто / Фото Pexels

Натянутое ахилловое сухожилие

Ахиллово сухожилие всегда будет сокращаться в обуви на высоком каблуке. Это может привести к скованности, а ежедневное использование может фактически сократить его,

– рассказал доктор Мендесзун.

Если этот эффект будет продолжаться, впоследствии сухожилие может сжаться до такой степени, что вам будет больно носить туфли и на плоской подошве или даже ходить босиком.

Нарушение осанки

Конечно, каблуки мешают естественному движению стопы, а это может повлечь за собой изменение в распределении давления на нижнюю часть стоп. А это влияет и на голеностопные суставы и окружающие мышцы лодыжки.

Продолжительное ношение каблука может испортить вашу осанку или привести к появлению проблем с мягкими тканями и коленями. Оказывается, существует даже связь между ношением каблука и болью в челюсти.