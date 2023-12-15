4 згубні наслідки від гарячого душу взимку: експерт попереджає

Якщо ви полюбляєте в холодну пору року стояти під таким гарячим душем, що аж шкіра червоніє, це може бути не дуже добре для вашого здоров'я. Ви й не уявляєте, з якою кількістю проблем можете зіштовхнутися.

Можливо, ви думаєте, що вода, від якої парує – це чудовий спосіб уберегтися від застуди, проте це може дати деякі зовсім небажані побічні ефекти. Тож експертка Енді Елліс з Steam Shower пояснила, чому воду не варто викручувати до найвищих температур.

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Свербіж шкіри

Свербіж на шкірі – це спершу просто неприємне явище, проте якщо ви надто часто її чіпатимете, вона може навіть почати боліти. Річ у тому, що коли ви миєтеся під надто гарячим душем, ви вимиваєте усі природні жири, що містяться у вашій шкірі. Вони потрібні для того, щоб зволожувати її, а без цих жирів вона стає зневодненою.

Внаслідок такого душу шкіра подразнюється та вам буде важко протистояти свербінню.

Сухість волосся і шкіри голови

Гаряча вода може бути згубною не тільки для вашої шкіри, але і для волосся.

Гарячий душ може послабити волосся та спричинити його сухість і кучерявість,

– пояснила Енді Елліс.

Так ви також видаляєте природні олії з голови та робите шкіру сухою та схильною до лущення. Гірше виглядатиме і волосся: воно може стати тьмяним і не таким об'ємним, тож краще мити його за помірних температур.

Надмірна пітливість

Ви можете думати, що душ допомагає позбутися усього бруду та поту, і це справді так. Але ефект від гарячої води нетривалий і навіть контрпродуктивний.

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Якщо ви будете митися у дуже гарячій воді, ви будете пітніти невдовзі після того, як вийдете з ванної кімнати. Тож теплий і холодний душ – це найкращі варіанти для того, аби цього не трапилося.

Старіння шкіри

Якщо ви хочете якомога довше затримати молодість та зберегти шкіру свіжою і пружною, вам варто уникати гарячої води. Підвищена температура може висушити шкіру, і це точно не піде їй на користь. Недарма люди використовують зволожувальні креми – дуже важливо підтримувати шкіру гідратованою, а гарячий душ дає протилежний ефект.



Гаряча вода негативно впливає на шкіру / Фото Pexels

І хоча він безпосередньо не викликає зморшок, він може висушити та зневоднити шкіру, а це невдовзі призведе до її старіння.