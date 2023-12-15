4 губительные последствия от горячего душа зимой: эксперт предупреждает

Если вы любите в холодное время года стоять под таким горячим душем, что кожа краснеет, это может быть не очень хорошо для вашего здоровья. Вы и не представляете, с каким количеством проблем можете столкнуться.

Возможно, вы думаете, что вода, от которой дымится – это отличный способ уберечься от простуды, однако это может дать некоторые совсем нежелательные побочные эффекты. Так что эксперт Энди Эллис из Steam Shower объяснила, почему воду не следует выкручивать до самых высоких температур.

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Зуд кожи

Зуд на коже – это сначала просто неприятное явление, однако если вы слишком часто ее трогаете, она может даже начать болеть. Дело в том, что когда вы моетесь под слишком горячим душем, вы вымываете все жиры, содержащиеся в вашей коже. Они нужны для того, чтобы увлажнять ее, а без этих жиров она становится обезвоженной.

В результате такого душа кожа раздражается и вам будет трудно противостоять зуду.

Сухость волос и кожи головы

Горячая вода может быть губительна не только для вашей кожи, но и для волос.

Горячий душ может ослабить волосы и вызвать их сухость и кудрявость,

– объяснила Энди Эллис.

Так вы также удаляете природные масла из головы и делаете кожу сухой и склонной к шелушению. Хуже будет выглядеть и волосы: они могут стать тусклыми и не такими объемными, поэтому лучше мыть их при умеренных температур.

Чрезмерная потливость

Вы можете думать, что душ помогает избавиться от всей грязи и пота, и это действительно так. Но эффект от горячей воды непродолжителен и даже контрпродуктивн.

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Если вы мыться в очень горячей воде, вы будете потеть вскоре после того, как выйдете из ванной комнаты. Так что теплый и холодный душ – это лучшие варианты для того, чтобы этого не случилось.

Старение кожи

Если вы хотите подольше задержать молодость и сохранить кожу свежей и упругой, вам следует избегать горячей воды. Повышенная температура может высушить кожу и это точно не пойдет ей на пользу. Недаром люди используют увлажняющие кремы – очень важно поддерживать кожу гидратированной, а горячий душ дает обратный эффект.



Горячая вода негативно влияет на кожу. Фото Pexels

И хотя он непосредственно не вызывает морщин, он может высушить и обезвоживать кожу, что вскоре приведет к ее старению.