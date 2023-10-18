Скільки разів на тиждень можна їсти сало: важлива відповідь від дієтолога

Сало містить в собі багато насичених жирів, тому вживання його у великих кількостях може бути шкідливим для здоров’я.

Втім сало містить в собі жиророзчинні вітаміни – А, Е, Д та К та мікроелементи – мідь і залізо. Вживання сала у невеликій кількості може бути корисним для нашого здоров’я. Важливо, щоб сало було сирим чи промороженим. Копчене та смажене сало не принесе користі.

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Дієтологиня радить вживати до 30 грамів сала в день, однак не кожного дня. Сало містить насичені жири, яких повинно бути в раціоні не більше 10% від денної норми калорій які ми споживаєм. Аліна Іванова радить їсти сало двічі на тиждень, щоб не хвилюватися за своє здоров’я.

Споживаючи 30 грамів сала на день, в організм людини потрапляє 30 міліграмів холестерину. Для людей з нормальним здоров’ям допустимою денною дозою холестерину є 300 міліграмів, а для тих, хто пережив інфаркт або інсульт – до 200 міліграмів.

Їжте сало зранку або в обід. У цей час наш орнанізм отримує не лише корисні речовини, але й потужне енергетичне підживлення.

Зверніть увагу, сало не варто додавати до свого раціону, якщо у вас є проблеми з нирками чи серцем. Також від продукту варто відмовитися тим, в кого хвора печінка, гостра фаза панкреатиту чи холециститу.