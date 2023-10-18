Сколько раз в неделю можно есть сало: важен ответ от диетолога

Сало содержит много насыщенных жиров, поэтому употребление его в больших количествах может быть вредным для здоровья.

Впрочем, сало включает в себя жирорастворимые витамины – А, Е, Д и К и микроэлементы – медь и железо. Употребление сала в небольшом количестве может быть полезно для нашего здоровья. Важно, чтобы сало было сырым или промороженным. Копченое и жареное сало не принесет пользы.

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Диетология советует употреблять до 30 граммов сала в день, но не каждый день. Сало содержит насыщенные жиры, которых должно быть в рационе не более 10% от дневной нормы калорий, которые мы потребляем. Алина Иванова советует есть сало дважды в неделю, чтобы не беспокоиться за свое здоровье.

Потребляя 30 граммов сала в день, в организм человека попадает 30 миллиграммов холестерина. Для людей с нормальным здоровьем допустимой дневной дозой холестерина составляет 300 миллиграммов, а для тех, кто пережил инфаркт или инсульт – до 200 миллиграммов.

Ешьте сало с утра или в обед. В настоящее время наш орнанизм получает не только полезные вещества, но и мощную энергетическую подпитку.

Обратите внимание, сало не стоит добавлять в свой рацион, если у вас есть проблемы с почками или сердцем. Также от продукта следует отказаться тем, у кого больна печень, острая фаза панкреатита или холецистита.