Ось скільки вуглеводів вам потрібно їсти щодня, щоб худнути

Для того, щоб правильно худнути, вам потрібно не відмовитися від усіх вуглеводів у своєму раціоні, а натомість правильно збалансувати їх. Саме таким чином ви зможете досягти найкращих результатів у втраті ваги.

Можливо, вам доводилося чути суперечливі думки щодо ролі вуглеводів у схудненні. Деякі переконані, що вони корисні для здоров'я, інші ж кажуть, що від них потрібно якомога швидше відмовитися. Та чи справді потрібно їх їсти, розповіла дієтологиня Дестіні Муді.

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Як вуглеводи впливають на схуднення

Саме вуглеводи часто вважають головним винуватцем набору зайвої ваги, проте вони також є важливою частиною вашого раціону, якщо ви хочете, щоб він був збалансованим та здоровим.

Дослідження показують, що вуглеводи можуть стати чудовим джерелом енергії для організму, а це може стати чинником, що допомагає контролювати вагу. Та далеко не всі вуглеводи однакові: тільки якщо ви надаватимете перевагу складним вуглеводам, ви отримаєте користь.



Складні вуглеводи корисні для здоров'я / Фото Pexels

Складні вуглеводи можна знайти у цілозернових продуктах, бобових, фруктах та овочах, натомість у солодощах, випічці та білому хлібі містяться швидкі рафіновані вуглеводи.

Хитрість полягає в тому, щоб знати, як збалансувати вуглеводи в їжі з іншими макроелементами, і розумно вибирати джерела вуглеводів, щоб отримати всі поживні вуглеводи, які можна запропонувати, одночасно керуючи споживанням калорій,

– поділилася дієтологиня.

Скільки вуглеводів потрібно для організму

Звісно, не існує універсального підходу, який покаже, скільки їх вам потрібно їсти. Та зазвичай для здорових людей достатньо отримувати від 45 до 65% щоденних калорій саме з вуглеводів. Втім, пам'ятайте, що всі вуглеводи унікальні, тож спробуйте знайти ідеальний баланс, щоб ви залишалися ситими та все одно могли скидати кілограми.

Тобто якщо ви споживаєте приблизно 2000 калорій щодня, від 900 до 1300 калорій мають припадати на здорові вуглеводи. Та потреби у цій речовині можуть відрізнятися від віку, рівня фізичної активності та стану здоров'я.