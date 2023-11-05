Вот сколько углеводов вам нужно есть каждый день, чтобы худеть

Для того чтобы правильно худеть, вам нужно не отказаться от всех углеводов в своем рационе, а правильно сбалансировать их. Именно таким образом вы сможете добиться наилучших результатов в потере веса.

Возможно, вам приходилось слышать противоречивые мнения о роли углеводов в похудении. Некоторые убеждены, что они полезны для здоровья, другие говорят, что от них нужно как можно скорее отказаться. Да действительно ли нужно их есть, рассказала диетолог Дестини Муди.

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Как углеводы влияют на похудение

Именно углеводы часто считают главным виновником набора лишнего веса, однако они также являются важной частью вашего рациона, если вы хотите, чтобы он был сбалансирован и здоров.

Исследования показывают, что углеводы могут стать отличным источником энергии для организма, что может стать фактором, помогающим контролировать вес. Но далеко не все углеводы одинаковы: только если вы предпочитаете сложные углеводы, вы получите пользу.



Сложные углеводы полезны для здоровья / Фото Pexels

Сложные углеводы можно найти в цельозерновых продуктах, бобовых, фруктах и овощах, в сладости, выпечке и белом хлебе содержатся быстрые рафинированные углеводы.

Хитрость состоит в том, чтобы знать, как сбалансировать углеводы в пище с другими макроэлементами, и разумно выбирать источники углеводов, чтобы получить все питательные углеводы, которые можно предложить одновременно управляя потреблением калорий,

– поделилась диетолог.

Сколько углеводов нужно для организма

Конечно, нет универсального подхода, который покажет, сколько их вам нужно есть. Но обычно для здоровых людей достаточно получать от 45 до 65% ежедневных калорий из углеводов. Впрочем, помните, что все углеводы уникальны, попробуйте найти идеальный баланс, чтобы вы оставались сытыми и все равно могли сбрасывать килограммы.

То есть, если вы потребляете примерно 2000 калорий ежедневно, от 900 до 1300 калорий должны приходиться на здоровые углеводы. Но потребности этого вещества могут отличаться от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья.