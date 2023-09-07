Якщо ви щойно перехворіли на застуду, грип, коронавірус чи іншу інфекційну хворобу, можливо, ви хочете швидше замінити щітку, адже вона точно накоплює чимало бактерій з вашого рота. Та чи це означає, що її потрібно негайно викидати? Про це розповіла лікарка-епідеміологиня Крістіна Дуда.

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Чи потрібно змінювати щітку після хвороби

Так, мікроби справді осідають на щетині щітки, і деякі з них, зокрема, віруси грипу, можуть залишитися там протягом кількох днів. Та якщо ваша імунна система не надто сильно ослаблена, вам, скоріш за все, не варто перейматися через свою щітку.

Навіть якщо ви мали гостру стрептококову ангіну, це не обов’язково означає, що вам потрібно негайно змінювати зубну щітку. Одне з досліджень 2013 року показало, що діти, які перехворіли на стрептокок, не розмножували більше бактерій через зубні щітки.

Перш за все ви повинні пам’ятати про те, що імунна система може вас захистити, адже під час хвороби вона виробляє антитіла, щоб боротися з мікробами та не підхопити той самий вірус. Саме з цієї причини мікроби на зубній щітці не є загрозою для вас навіть після одужання.



Зубна щітка не може заразити вас знову / Фото Pexels

Проте, проблема полягає в тому, що якщо ви зберігаєте свою зубну щітку близько до інших, мікроби з неї могли осісти на ці щітки, і тоді їх усі варто замінити. Ви самі не заразитеся повторно, проте це може статися з вашими співмешканцями.

Чи потрібно дезінфікувати щітку

Наступний крок, про який ви можете подумати – це дезінфекція щітки після хвороби. Проте пам’ятайте про те, що цей крок може бути не тільки непотрібним, але й справді шкідливим.

У Центрі контролю та профілактики захворювань повідомляють, що замочування зубної щітки у розчині може призвести до перехресного зараження, особливо, якщо ви намагаєтеся дезінфікувати кілька щіток водночас.