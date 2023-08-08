Користь від музики

Коли ми слухаємо мелодії, які нам подобаються, то в організмі зменшується рівень кортизолу (гормону стресу). Якщо у вас висока концентрація цього гормону, то ви не зможете добре виспатися, бо будете прокидатися через тривожність.

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Музика сприяє викиду дофаміну в кров, який дарує нам гарний настрій та зменшує біль. Окрім того, музика позитивно впливає не лише на гормональному рівні, але й на вегетативному та психологічному. Вона заспокоює вегетативні процеси, зменшує артеріальний тиск і кількість серцевих скорочень за хвилину.

Музика для дорослих

Музика має заспокійливий ефект для дітей різного віку. У дорослих людей також покращувалася якість сну, якщо вони слухали спокійні мелодії. Наука підтверджує кумулятивний ефект мелодій на психіку, здатність поступово впливати на сон сильніше.



Слухайте перед сном спокійну та розслабляючу музику / Фото з Los Angeles Time

Яку музику слухати для сну

Слухайте перед сном музику для розлаблення, заспокоєння або зняття стресу. У таких мелодіях темп музики не перевищує 80 ударів, бо саме зі швидкістю 60-80 ударів б’ється серце людини у стані спокою. Ви також можете користуватися особистими смаками та слухати ту музику, яка має заспокійливий вплив саме на вас.