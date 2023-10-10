Чому обличчя зранку набрякає: топ-7 найпоширеніших причин

Якщо ви помічаєте зранку набрякле обличчя, то причин може бути безліч. Найчастіше це відбувається через велику кількість рідини, яку ви випили ввечері, порушення сну чи розлади харчування.

Переважна більшість випадків набряку обличчя пов’язана зі способом життя, яке ми ведемо, тож це можна легко виправити. Про причини набряків розповіла доктор медичних наук, терапевт з Далласу Донна Кейсі.

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Ввечері ви з'їли солону чи солодку їжу

Якщо перед сном ви з’їли піцу, картоплю фрі чи десерт, то висока кількість натрію та цукру може викликати затримку рідини. Вранці набряки можуть бути особливо помітними навколо очей, животі, руках та ногах.

Ви багато випили

Алкоголь виводить спочатку чимало рідини з організму та діє як сечогінний засіб, спонукаючи нас виділяти більше рідини.

Потім може виникнути зворотний ефект затримки рідини. Це може бути після затяжних вихідних, під час яких ви часто вживали алкоголь,

– зазначила лікарка Кейсі.

В результаті вашому тілу буде складніше втримати якнайбільше рідини, тоді воно набрякне й опухне.

Ви переспали

"Занадто довгий сон може викликати затримку рідини на обличчі", – сказала Донна Кейсі. Якщо ви лежатимете занадто довго, то це призведе до скупчення рідини на обличчі.



Обличчя може набрякати через безліч причин / Фото Sacred Skincare

Ви спали у незручній позі

За лікарки Кейсі, сон на животі може призвести до накопичення більшої кількості рідини на обличчі порівняно зі сном на спині або боці. Окрім того, ви можете прокинутися з болем у шиї чи спині.

У вас наближаються місячні

За кілька тижнів до появи критичних днів, відбуваються гормональні коливання, а це може вплинути на ваше обличчя й тіло, яке стане набряклим.

У цей період ви можете мати часті перепади настрою, дратівливість, потяг до їжі, відчувати біль в грудях, головний біль та втому.

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У вас контактний дерматит

Якщо нещодавно спробували новий косметичний засіб або доглядову косметику чи одягнули нову прикрасу і прокинулися з набряклим обличчям, почервонінням, свербінням чи роздратуванням, можливо, у вашої шкіри алергічна реакція.

За словами лікарки Кейсі, до інших поширених причин можуть входити пилові кліщі, лупа свійських тварин та новий порошок, який ви використовували для прання постільної білизни.

У вас інфекція

Інфекції носових пазух, зубні інфекції та навіть важкі прищі можуть викликати запалення на обличчі або навколо нього, що призводить до набряку.

Інфекції носових пазух можуть викликати закладеність носа, біль або тиск навколо носа або під очима, а інфекції ротової порожнини викликають біль та чутливість у роті.