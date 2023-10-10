Почему лицо с утра отекает: топ-7 самых распространенных причин

Если вы замечаете с утра отечное лицо, то причин может быть множество. Чаще это происходит из-за большого количества жидкости, которую вы выпили вечером, нарушения сна или расстройства питания.

Большинство случаев отека лица связано с образом жизни, который мы ведем, так что это можно легко исправить. О причинах отеков рассказала доктор медицинских наук, терапевт из Далласа Донна Кейси.

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Вечером вы съели соленую или сладкую еду

Если перед сном вы съели пиццу, картофель фри или десерт, то высокое количество натрия и сахара может вызвать задержку жидкости. Утром отеки могут быть особенно заметны вокруг глаз, живота, рук и ног.

Вы много выпили

Алкоголь выводит сначала много жидкости из организма и действует как мочегонное средство, побуждая нас выделять больше жидкости.

Затем может возникнуть обратный эффект задержки жидкости. Это может быть после затяжных выходных, во время которых вы часто употребляли алкоголь,

– сказала врач Кэйси.

В результате вашему телу будет сложнее удержать больше жидкости, тогда оно набухнет и опухнет.

Вы переспали

"Слишком долгий сон может вызвать задержку жидкости на лице", – сказала Донна Кэйси. Если вы будете лежать слишком долго, то это приведет к скоплению жидкости на лице.



Лицо может отекать по множеству причин / Фото Sacred Skincare

Вы спали в неудобной позе

По врачу Кейси, сон на животе может привести к накоплению большего количества жидкости на лице, по сравнению со сном на спине или боку. Кроме того, вы можете проснуться с болью в шее или спине.

У вас приближаются месячные

За несколько недель до появления критических дней, происходят гормональные колебания, а это может повлиять на ваше лицо и тело. которое станет отечным.

В этот период вы можете иметь частые перепады настроения, раздражительность, тягу к еде, чувствовать боль в груди, головную боль и усталость.

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У вас контактный дерматит

Если недавно попробовали новое косметическое средство или уходовую косметику или одели новое украшение и проснулись с отечным лицом, покраснением, зудом или раздражением, возможно, у вашей кожи аллергическая реакция.

По словам врача Кейси, в другие распространенные причины могут входить пылевые клещи, лупа домашних животных и новый порошок, который вы использовали для стирки постельного белья.

У вас инфекция

Инфекции носовых пазух, зубные инфекции и даже тяжелые прыщи могут вызвать воспаление на лице или вокруг него, что приводит к отеку.

Инфекции носовых пазух могут вызвать заложенность носа, боль или давление вокруг носа или под глазами, а инфекции полости рта вызывают боль и чувствительность во рту.