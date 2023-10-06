Втім, якщо докласти додаткових зусиль, то ввечері можна легше заснути. Про нічні звички, які можна використовувати для покращення сну людям, яким понад 50 років, розповів лікар Кріс Вінтер.

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Він зазначив, що дотримування постійного графіка сну, розслаблення перед сном і медитоція допоможуть швидше заснути.

Дотримуйтесь графіку сну

Для хорошого нічного сну важливо постійно дотримуватися графіку. Постарайтеся лягати спати і вставати щодня в один і той же час.

"Це допоможе вам максимізувати глибокий сон, що, у свою чергу, максимізує секрецію гормону росту, який зберігає вашу молодість", – зазначив лікар Кріс Вінтер.

Постарайтеся не спати вдень, щоб компанчувати перерваний сон вночі, оскільки це призведе до того, що засинати ночами буде все важче.



Поради, як заснути старшим людям / Фото Pexels

Розслаблення перед сном

Якщо у вас перед сном буде багато думок, особливо негативних, заснути буде важко. Саме тому варто додати перед сном у своє життя більше радісних та розслабляючих занять.

Це може бути йога, прийом теплого душу, читання приємних книг, прослуховування спокійної музики чи навіть звуків природи. Все це допоможе мозку переключитися з негативних думок та заспокоїтися.

Лікар радить виключити зі свого нічного раціону снодійне або алкоголь і натомість починати свій день із фізичних вправ.

Медитуйте в ліжку

Медитація – це одне з найрозслабляючих занять. Ви можете медитувати навіть в ліжку, коли не можете заснути.

"Насолода спокійним, тихим часом, проведеним під ковдрою, допоможе вам розслабитися настільки, щоб заснути", – додав лікар.