Звісно, не існує продуктів, які буквально "спалюють жир". Проте деяка їжа може підтримувати здорову вагу тіла та сприяти схудненню, якщо її поєднувати зі спортом та правильним способом життя. Про те, що варто їсти частіше, розповіла дієтологиня Емі Гудсон.

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Перець чилі

Перець чилі – це не тільки гостра добавка до звичних страв, але й спосіб допомогти схуднути. Річ у тому, що у цьому продукті міститься одна важлива для втрати ваги речовина, яка називається капсаїцин.

Капсаїцин у перці чилі може тимчасово посилити метаболізм, сприяючи термогенезу, який є процесом виробництва тепла в організмі. Цей ефект відносно незначний, але з часом він може сприяти втраті жиру,

– поділилася Емі Гудсон.

Кориця

Якщо ви полюбляєте теплі напої з додаванням кориці, то ви могли несвідомо сприяти власному схудненню. Вона діє однаково, незалежно від того, чи ви посипаєте порошком вівсянку чи додаєте її шматочками до кави.

Річ у тому, що кориця відома своїми властивостями щодо регулювання рівня цукру в крові та покращення чутливості до інсуліну. Ви могли про це не знати, та стабільний рівень цукру допомагає уникнути переїдань та має вирішальне значення у контролі ваги.



Кориця допомагає втрачати вагу / Фото Pexels​

Яйця

Ви могли би подумати, що яйця є не надто дієтичною їжею, проте це не так. Яйця можуть принести організму чимало переваг через те, що є неймовірним джерелом високоякісного білка та інших поживних речовин, які вкрай важливі для нормального функціонування метаболізму.

Окрім того, якщо ви додасте яйце до свого сніданку чи обіду, ви будете почуватися ситими ще довго після цього прийому їжі. Також білок у яйцях має високий термічний ефект, а це означає, що ваш організм витратить багато енергії на те, щоб перетравити цей продукт.

Курка

Ще один продукт, багатий на корисний для схуднення білок – це куряче м'ясо. Ви почуватимете себе ситими та задоволеними, а також витратите багато енергії на те, щоб перетравити продукт.

Також одне дослідження Food & Nutrition Research показало, що вживання курячого м'яса разом з раціоном, що багатий на овочі та фрукти, допомагає зменшити ризик набору зайвої ваги та ожиріння.