Що таке насіння чіа і з чим його їсти: рецепти страв

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Насіння чіа (насіння іспанської шавлії) – продукт, збагачений омега-3 поліненасиченими жирними кислотами, магнієм, кальцієм, залізом та іншими мінералами й вітамінами. Насіння чіа класифікують як "суперфуд", тобто продукт, який позитивно впливає на здоров'я. Що таке насіння чіа? Яку користь воно приносить організму? В які страви та напої його можна додавати й головне – чи кожному воно "по кишені"?
Насіння чіа – їстівне насіння однорічної рослини з білими або пурпуровими квітами під назвою Savlia hispanica (іспанська шавлія), яка росте у Гватемалі та Мексиці і яка культивувалася у цьому регіоні ще до відкриття Америки генуезьким мореплавцем Христофором Колумбом.
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До складу дрібного, маслянистого насіння чіа входить велика кількість нутрієнтів. Воно на 34% складається з корисних жирів, на 20% – з легкозасвоюваного білка і на 25% – з харчових волокон (клітковини). У насінні чіа міститься більше омега-3 кислот, ніж у лососі! 30% із загальної кількості корисних жирів – це омега-3 жирні кислоти і 40% – омега-6, що вважається оптимальним балансом незамінних жирних кислот.
Крім того, продукт збагачений антиоксидантами, зокрема флавоноїдами і кверцитином, а також магнієм, залізом, цинком, фосфором, кальцієм, вітамінами В1 та Е.
Що таке насіння чіа / Фото Pexels
Регулярно вживаючи в їжу насіння чіа (не більше рекомендованої кількості), принесете користь своєму організму.
Насіння іспанської шавлії сприяє травним процесам та підтримує оптимальний рівень цукру у крові. Проте цим його позитивний вплив на організм не обмежується.
Дослідження, опубліковані у Journal of Molecular Biochemistry показали, що ця рослина допомагає знизити ризик виникнення раку у жінок (розвитку злоякісних процесів у молочній залозі і шийці матки). Протираковим властивостям насіння чіа завдячує тіоктовій кислоті, що входить до її складу. Вона індукує загибель клітин, які відповідають за розвиток згаданих злоякісних пухлин, водночас не впливаючи на здорові тканини.
Проте чоловіки споживати цей продукт повинні з обережністю, оскільки, згідно з дослідженням, результати якого були опубліковані в American Journal of Clinical Nutrition, при регулярному вживанні насіння чіа в їжу можуть зростати ризики виникнення раку простати. Візьміть це до уваги!
Як і насіння льону, насіння чіа набухає, якщо залити його водою. Як результат, заповнює шлунок і людина довгий час почувається ситою.
Насіння сприяє процесу травлення і пришвидшує метаболізм. Часте вживання в їжу допомагає відрегулювати роботу кишечника, зменшує ймовірність виникнення закрепів і сприяє росту корисної мікрофлори.
Насіння чіа збагачене клітковиною, яка запобігає виникненню цукрового діабету 2-ого типу, а також дозволяє уникнути розвитку інсулінорезистентності (зниженої чутливості тканин організму до дії інсуліну).
Омега-3, що міститься у цьому продукті, позитивно впливає на систему кровообігу. Вкупі з харчовими волокнами допомагає знизити рівень "поганого" холестерину у крові (тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності), одночасно збільшуючи рівень "хорошого", а калій, що входить до складу насіння чіа, нормалізує кров'яний тиск і покращує роботу міокарда.
Збагативши своє меню цим "суперфудом", ви знизите ризик розвитку інсульту та інфаркту міокарда.
Цей "суперфуд" є багатим джерелом легкозасвоюваного білка, а тому його бажано включити у своє меню людям, які не їдять м'яса. Так само він буде корисним спортсменам і людям, які дбають про фізичну форму.
До складу насіння чіа входить кальцій, який відповідає за міцність кісток і зубів, та фосфор, який знижує ризики виникнення остеопорозу.
Омега-3 жирні кислоти, які входять до складу цієї рослини, підтримують діяльність головного мозку – полегшують засвоєння нової інформації, покращують концентрацію уваги та пам'ять і у цілому позитивно впливають на нервову систему – заспокоюють і допомагають зосередитись. Рекомендується вживати в їжу пацієнтам з депресією для полегшення симптомів хвороби. Дієта, збагачена омега-3, захищає від деменції і хвороби Альцгеймера.
Насіння чіа рекомендується вживати вагітним жінкам, оскільки воно позитивно впливає не лише на здоров'я майбутньої мами, а й розвиток дитини в її утробі.
Продукт не викликає побічних ефектів, натомість постачає в організм обох (і матері, і її дитини) багато цінних нутрієнтів.
У літніх людей омега-3 жири зменшують ризик виникнення жовтої плями (вікової дегенерації макули).
Як правильно їсти насіння чіа / Фото Pexels
Насіння чіа використовують при приготуванні пудингів, різних десертів, випічки та багатьох інших страв. Його можна додавати у йогурти, каші і салати. М'який, з легким горіховим присмаком продукт підходить для більшості страв і одночасно забезпечує організм великою кількістю нутрієнтів.
Замочене насіння чіа можна використовувати як загущувач для супів та соусів. Найкраще замочувати його на 2 години у воді або молоці у співвідношенні 1:10. Врахуйте, що насіння збільшиться в об’ємі у 10 – 12 разів.Однак пам’ятайте, що протягом доби бажано з'їдати не більше 15 грамів продукту. Надмірне вживання насіння чіа може погіршувати засвоєння інших нутрієнтів і навіть заблокувати просвіт кишечника.
Олію із насіння чіа можна використовувати замість оливкової (наприклад, додавати у салати), проте на ній не можна смажити, оскільки при нагріванні вона втрачає свої корисні властивості.
У кулінарних блогах можна знайти багато рецептів з використанням цього "суперфуду". Ми обрали для вас прості у приготуванні страви, які не вимагають особливих кулінарних навичок.
Насіння чіа можна використовувати для приготування сніданків й десертів, додавати до тіста при випіканні хліба та у коктейлі. Кожен може знайти найкращий спосіб використання цього продукту, який відповідатиме його гастрономічним уподобанням.
Рецепти страв з чіа / Фото Pexels
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Приготування:
Хліб з чіа / Фото Pexels
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Приготування
Коктейль з насінням чіа / Фото Pexels
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Приготування:
Як приготувати чіа / Фото Pexels
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Приготування:
Рецепти страв з чіа / Фото Pexels
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Приготування:
Печиво з насінням чіа / Фото Pexels
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Страви з чіа / фото Pexels
Інгредієнти для шоколадної маси:
Інгредієнти для помадки:
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Страви з чіа / Фото Pexels
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Що приготувати з чіа / Фото Pexels
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Приготування:
Суперфуд продається в упаковках різної ваги. Як правило, це екологічно чистий продукт, про що є відмітка на упаковці.
Ціна коливається у діапазоні від 89 до 222 гривень за 500 грамів. Насіння може відрізнятися за кольором та розміром, що цілком нормально.