Здуття живота є частою проблемою, яка розвивається на тлі закрепу чи синдрому надмірного газоутворення. При цих станах особливо важливо контролювати, що ви їсте та п'єте, адже саме ваш раціон може стати причиною затримки рідини чи навпаки – зменшити здуття живота.

На щастя, ряд досліджень продемонстрував, що нас оточує безліч інгредієнтів, які здатні покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Їжте їх повільно та ретельно пережовуйте – і вже за короткий час ви помітите зменшення дискомфорту.

До теми Як вийти з посту, щоб не нашкодити шлунку: поради експертів

Авокадо



Авокадо / Фото Unsplash

Це один із найпоживніших продуктів, який містить велику кількість фолієвої кислоти, вітамінів С і К. У авокадо чимало калію – мінералу, який регулює баланс рідини та натрію, тож включення авокадо в раціон допоможе запобігти затримці води.

Що стосується запобіганню здуття живота, плоди авокадо містять клітковину, яка позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

Огірок

Огірок – це справжня знахідка для тих, хто страждає від здуття живота. 95% води в овочі, допомагають підтримувати баланс води в організмі, що полегшує здуття, спричинене зневодненням.

Селера

Це ж саме стосується селери. Утім, крім води, в ній міститься маніт – тип цукрового спирту, який посилює діурез і полегшує дефекацію.

Йогурт



Йогурт проти закрепів / Фото Unsplash

Пробіотики, які містяться в натуральному йогурті, відіграють ключову роль у здоров’ї кишечника. Згідно з дослідженнями, вони можуть покращити частоту стільця. Крім того, було доведено, що пробіотики зменшують здуття, спричинене синдромом подразненого кишечника.

Ягоди

Полуниця, чорниця та ожина багаті антиоксидантами, вітамінами та мінералами. А високий вміст клітковини допомагає покращити загальний стан кишечника, запобігти закрепам та здуттю живота.

Зелений чай

Антиоксиданти зеленого чаю нейтралізують вільні радикали, а кофеїн стимулює рух шлунково-кишкового тракту і діє як природне проносне, яке підтримує регулярне випорожнення.

Імбир



Імбир проти закрепів / Фото Unsplash

Корінь імбиру відомий здатністю заспокоювати травний дистрес. Деякі дослідження показують, що імбир може пришвидшити спорожнення, що зменшує важкість у шлунку.

Комбуча

Комбуча – це ферментований напій, багатий пробіотиками та антиоксидантами. Завдяки своїм компонентам, комбуча сприяє здоров’ю кишечника, бореться з запальними реакціями та допомагає усунути здуття.

Банани

Як ми вже й казали раніше, калій та клітковина допомагають покращити роботу шлунково-кишкового тракту та боротися зі здуттям, підтримуючи баланс рідини.

Папайя



Папайя / Фото Unsplash

Вона містить фермент папаїн, який допомагає організму розщеплювати амінокислоти. Це сприяє здоровому травленню та допомагає уникнути здуття живота.

Спаржа

Спаржа – ще одне джерело клітковини. Крім цього, в кожній порції міститься інулін – вид пребіотичної клітковини, який підтримує здоров'я кишечника та сприяє регулярним випорожненням.

Вівсянка

У вівсяній каші мститься унікальний тип клітковини – бета-глюкан, який має потужні протизапальні властивості та покращує роботу шлунка.

Ананас



Ананас / Фото Unsplash

Ананас відомий великою кількістю вітаміну С, марганцю та вітамінів групи B. Тропічний фрукт багатий на бромелайн – фермент, який використовується для лікування розладів травлення.

Куркума

Ми вже неодноразово розповідали про протизапальну дію куркуміну. Сьогодні прийшов час згадати про його позитивний вплив на стан кишківника. Згідно з дослідженнями, спеція зменшує симптоми СРК, включаючи гази, здуття живота та закреп.

Кіноа

Якщо ви відчуваєте здуття живота після вживання макаронів і хліба, варто перейти на безглютенові зерна, такі як кіноа.

Кіноа теж багата корисними сполуками (клітковиною та антиоксидантами), які допомагають боротися зі здуттям живота, навіть якщо ви не на безглютеновій дієті.

Яблука

В яблуках багато розчинної клітковини, що може прискорити рух їжі травним трактом. Це корисно для лікування закрепів та здуття живота.

Ревінь

Ревінь містить сполуку сеннозид, яка стимулює моторику органів травлення. Також свіжий ревінь допомагає підвищити кількість спожитої клітковини.

Ківі



Ківі / Фото Unsplash

Клітковина та калій підсилюються актинідином – ферментом який покращує травлення та пришвидшує випорожнення.

М’я тний чай

Листя м’яти зменшує запалення та усуває симптоми СРК, серед яких – біль у шлунку, закреп та здуття живота. Щобільше, чай допомагає в боротьбі зі шлунково-кишковими спазмами.

Кріп

Кріп та його насіння мають спазмолітичні властивості, тобто він може допомогти розслабити м’язи в кишковому тракті, щоб полегшити газоутворення та усунути здуття живота. Крім цього кріп застосовується для зменшення затримки води в організмі.