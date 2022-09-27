Встигніть зробити запаси: названі найкорисніші продукти взимку

Сезон снігу і холодів, який у багатьох супроводжується застудами, вже не за горами. У цей час, як ніколи, важливо насичувати організм вітамінами.

Експерти переконані, що допоможе побороти нестачу вітамінів всього один продукт. Розповідаємо який.

До теми Чим корисні фрукти та скільки їх можна їсти на день

Найкорисніший зимовий продукт

Якщо у вас немає жодних протипоказань, чи не головною порадою на зимовий сезон є вживання зеленої цибулі. Саме її називають одним із найкорисніших продуктів холодної пори.

У часи, коли хочеться закутатись у теплий шарф, часто розгулюються інфекції, які можуть вражати організм. Для захисту потрібно отримувати достатньо вітамінів групи В, зокрема В6 та В12, які задіяні у процесах кровопостачання та вироблення іменних компонентів.

Та не зеленою цибулею єдиною: згадані вище вітаміни можна отримувати також в інших продуктах. Наприклад, фрукти та овочі, "пофарбовані" в зелений колір, – зелені яблука, трави, як от петрушка чи кріп.



Зелена цибуля – один з найкорисніших продуктів взимку / Фото Pexels

Окрім вітамінів групи В, важливо підтримувати достатньо високий рівень вітаміну D в організмі. Рекомендується перевірити його вміст у крові та за необхідності поповнити запаси за допомогою добавок чи продуктів харчування (риб'ячого жиру, лісових грибів, жирних сортів риби, цілісних яєць, рослинних продуктів тощо).

Зверніть увагу Гранат і ще 7 продуктів, які допоможуть очистити судини

Організм скаже вам дякую, якщо ви також приділите увагу фізичним навантаженням, зокрема бігу, який сприяє покращенню кровообігу у легенях та доступу кисню до клітин.