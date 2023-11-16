Ці спеції мають бути на вашій кухні: 4 приправи на кожен смак

Якщо ви полюбляєте готувати, тоді ви знаєте, що важливість спецій важко переоцінити. Вони можуть додати будь-якій їді цікавого пряного аромату та вразити різноманітністю смаків.

Якісні спеції і справді відіграють чимале значення у тому, які ваші страви зрештою будуть на смак. Тож краще інвестувати кошти у хороші, універсальні приправи, які вам неодноразово знадобляться. Експертка Лорен Грант поділилася найкращими приправами, які точно варто тримати у себе на кухні.

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Часниковий порошок

Якщо у вас зовсім небагато часу, і під рукою немає свіжого часнику – часниковий порошок може стати чудовим варіантом. Звісно, свіжий коренеплід завжди смакувати найкраще, мати під рукою спецію також не завадить.

Під час вибору часникового порошку не беріть ті варіанти, які містять ароматизатори чи додані трави. І не варто витрачати гроші на часникову сіль, адже вона не буде такою ж ароматною, як звичайна приправа.



Часник може бути корисним у приготуванні їжі / Фото Pexels

Мелена кориця

Ця приправа просто необхідна під час випічки та іншої кулінарії. І навіть якщо ви звикли до того, що цю спецію зазвичай додають саме до солодких страв, проте її можна додати також і до солоного рагу, щоб додати глибини смаку.

Червоний каєнський перець

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Каєнський перець може додати стравам гостроти та зробити їх смак більш глибоким. Ця спеція досить універсальна, і її виготовляють з меленого чилі. Найчастіше цей перець використовують у мексиканській, індійській та південній кухні.

Приправити каєнським перцем можна рибу чи страви з яловичиною.

Мелений кмин

Насправді кмин є висушеним плодом рослини з родини петрушки. Придбати цю рослину можна у вигляді насіння чи вже меленим, проте другий варіант буде більш зручним у використанні.

Цю ароматну приправу часто використовують у кухні Близького Сходу, а також у північноафриканській та азійській кухні.