Конденсату на вікнах вам потрібно позбутися обов'язково. І не тільки через те, що вода, яка стікає по вікнах, псує вид та естетику дому, але й через те, що ці краплі можуть призвести до утворення плісняви, цвілі та вогкості у оселі. Окрім того, цвіль може пошкодити віконні рами та стіни. Як позбутися конденсату раз та назавжди, розповів експерт Кріс Майкл.

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Відчиняйте вікна та двері

Один із найдешевших та найпростіших способів позбутися конденсату – забезпечити циркуляцію свіжого повітря у вашому домі.

Просте відкриття вікна та провітрювання кімнати протягом 10 – 15 хвилин на день істотно вплинуть на накопичення вологи в домі, і цього достатньо для обміну повітря в кімнаті середнього розміру,

– поділився директор Thames Valley Window Company Райан Шофілд.

Втім, у цього методу не бракує і недоліків. Відкриття вікон – це радше тимчасове рішення, адже повітря, яке приходить ззовні, буде набагато холоднішим, і вам доведеться посилювати опалення у домі, щоб зберегти належну температуру. Також повітря з вулиці може приносити алергени та забруднювати вашу оселю.

Окрім того, вам також варто переконатися, що повітря ззовні є більш сухим, ніж всередині, інакше цей метод не матиме сенсу.



Відчинені вікна допоможуть уникнути конденсату / Фото Pexels

Зменшіть вологість у домі

Для того, щоб уникнути надто частого виникнення конденсату, вам варто подумати над тим, щоб обмежити усі джерела вологи, які є у квартирі. Зокрема ви можете накривати рушниками каструлі під час готування, додавати додатковий цикл віджимання до прання, щоб уникнути надто довгого сушіння мокрого одягу, а також поставити кращі витяжки у ванній кімнаті.

Втім, утворення вологи уникнути повністю вам все одно не вдасться. Та якщо ви, наприклад, сушитимете одяг на вулиці, це суттєво знизить рівень вологи у квартирі.

Швидко видаліть конденсат пилососом чи шваброю

Якщо попри усі ваші зусилля на вікнах все ж з'явився конденсат, ви можете швидко впоратися з ним, щоб уникнути розповсюдження вологості та пошкодження стін та рами вікон. Для цього вам варто очистити конденсат за допомогою швабри чи ганчірки.

Також ви можете тримати опалення постійно ввімкненим, а не вмикати його тільки тоді, коли в домі стає холодно – це зменшить "точку роси" – тобто точку, у якій пар перетворюється на краплі води.