Если вы любите готовить, тогда вы знаете, что важность специй трудно переоценить. Они могут добавить любому еде интересного пряного аромата и поразить разнообразием вкусов.

Качественные специи действительно играют немаловажное значение в том, какие ваши блюда в конце концов будут по вкусу. Так что лучше инвестировать средства в хорошие, универсальные приправы, которые вам не раз понадобятся. Экспертша Лорен Грант поделилась лучшими приправами, которые точно стоит держать у себя на кухне.

Интересно Как избавиться от конденсата на окнах: надежные способы от эксперта

Чесночный порошок

Если у вас совсем немного времени, и под рукой нет свежего чеснока – чесночный порошок может стать отличным вариантом. Конечно, свежий корнеплод всегда наслаждаться лучше, иметь под рукой специю тоже не помешает.

При выборе чесночного порошка не берите варианты, которые содержат ароматизаторы или добавленные травы. И не стоит тратить деньги на чесночную соль, ведь она не будет столь же ароматной, как обычная приправа.



Чеснок может быть полезным в приготовлении еды.

Молотая корица

Эта приправа просто необходима во время выпечки и другой кулинарии. И даже если вы привыкли к тому, что эту специю обычно добавляют именно в сладкие блюда, однако ее можно добавить также и к соленому рагу, чтобы добавить глубины вкуса.

Красный каенский перец

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Каенский перец может добавить блюдам остроты и сделать их вкус глубже. Эта специя достаточно универсальна, и ее изготовляют из молотого чили. Чаще этот перец используют в мексиканской, индийской и южной кухне.

Приправить каенским перцем можно рыбу или блюда с говядиной.

Молотый тмин

На самом деле тмин является высушенным плодом растения из семейства петрушки. Приобрести это растение можно в виде семян или уже молотого, однако второй вариант будет более удобен в использовании.

Эта ароматная приправа часто используется в кухне Ближнего Востока, а также в североафриканской и азиатской кухне.